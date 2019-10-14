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14.10.2019
Военно-промышленный курьер

Россия не поддержала заявление СБ ООН по военной операции Турции против курдов

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Источник изображения: vpk-news.ru

Россия выступила против американского заявления в Совбезе ООН по ситуации вокруг турецкой военной операции в Сирии.

Об этом сообщил источник РИА Новости.

Накануне члены Совбеза обсуждали действия Анкары в соседнем государстве, однако итоговый документ принят не был.

На заседании рассматривался американский вариант, в котором Вашингтон, как и европейские партнеры, выразил обеспокоенность турецкой операцией в Сирии. В проекте документа члены Совбеза призывают Анкару прекратить военные действия в соседнем государстве. В заявлении также содержался призыв подключить дипломатические каналы для решения вопросов безопасности, беспокоящих турецкую сторону.

Кроме того, в документе действия Турции были охарактеризованы как вторжение.

Как рассказал собеседник агентства, Россия не одобрила проект заявления, поскольку он не соответствует позиции Москвы.

В комментарии МИД, опубликованном накануне, говорилось, что российская сторона серьезно обеспокоена ситуацией на севере Сирии. Дипломаты отмечали, что Россия не ставит под сомнение "объективную необходимость борьбы с террористами и обеспечения безопасности Турции, как, собственно говоря, всех стран региона, от их атак и нападений".

В то же время в ведомстве подчеркнули, что "мир и стабильность на этой части суверенной сирийской земли могут быть обеспечены лишь через результативный и взаимоуважительный диалог между правительством и курдами, являющимися неотъемлемой составляющей сирийского общества".

Москва подтвердила, что готова содействовать такому диалогу. В МИД также сочли важным "не допустить дальнейшей дестабилизации обстановки на северо-востоке и исключить страдания гражданского населения". 

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Страны
Россия
Сирия
США
Турция
Компании
ООН
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