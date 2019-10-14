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14.10.2019
Газета.ru

"Источник мира": Германия оставит Турцию без оружия

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ФРГ прекратит поставлять оружие в Турцию из-за операции в Сирии

Из-за ситуации на севере Сирии Германия перестанет поставлять Турции новое вооружение, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. По его словам, с 2016 года германский кабмин строго относится к решению вопросов, которые касаются экспорта военных товаров в эту страну. 9 октября президент Турции объявил о начале операции "Источник мира", нацеленной на создание зоны безопасности путем уничтожения курдских формирований в Сирии.

Правительство Германии приостановит поставку новых вооружений Турции из-за ее операции, которая проводится на севере Сирии, заявил в интервью газете Bild am Sonntag глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"В свете турецкой наступательной операции на северо-востоке Сирии правительство ФРГ не будет выдавать новых разрешений на поставки всех военных товаров, которые Турция могла бы использовать в Сирии", - сказал министр.

По его словам, кабмин ФРГ с 2016 года придерживается строгих рамок в вопросах, которые касаются экспорта вооружений в Турцию. Однако полностью Берлин еще не приостанавливал свои поставки, добавляет издание.

За первые четыре месяца 2019 года Германия экспортировала в Турцию вооружение на сумму порядка €184,1 млн, передает ТАСС, отмечая, что Анкара занимает первое место среди получателей германского оружия. В прошлом году Турция получила от ФРГ военные товары на €242,8 млн, что составляло почти треть всего германского экспорта вооружений (€770,8 млн).

Ранее министр иностранных дел Германии призвал турецкие власти остановить военную операцию, которую те проводят против курдов на севере Сирии. По мнению немецкого чиновника, из-за военных действий есть риск дестабилизации региона и восстановления позиций террористической организации "Исламское государство" (организация запрещена в России), которая запрещена в России.

О начале операции "Источник мира" президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 9 октября. Он направил турецких военных к границе с Сирией для того, чтобы освободить север этой страны от курдских формирований и создать зону безопасности, где можно было бы разместить сирийских беженцев, которые находятся в Турции.

В частности, эта операция направлена против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России). В тот же день турецкая авиация атаковала сирийский город Рас эль-Айн и ряд других городов на границе двух стран. Вместе с тем власти Сирии неоднократно выступали против оккупационной политики соседней страны, передает РИА "Новости".

По словам Эрдогана, у "Источника мира" три цели. Турецкие власти считают, что таким образом они смогут обезопасить южную границу от террористов. Кроме того, Турция предполагает, что предпринятые меры помогут защитить территориальную целостность Сирии и обеспечить возвращение сирийцев, которых Турция "не может бесконечно содержать".

Против действий турецких властей выступили некоторые ее соседи, а также европейские страны и США. Хотя ранее Соединенные Штаты хотели участвовать в создании безопасной зоны, но вскоре отказались от этой идеи.

Недавно Эрдоган раскритиковал заявления Евросоюза, который осуждает трансграничную операцию Анкары.

"Эй, Европейский союз, возьми себя в руки! Если вы попытаетесь назвать нашу операцию вторжением, то наше дело простое - мы откроем наши пограничные переходы и выпустим 3,6 млн беженцев к вам", - цитирует президента Турции ТАСС.

Вместе с тем он подверг критике осуждающее мнение властей Саудовской Аравии и Египта. Турецкий глава отмети, что эти страны "не смеют ничего говорить" Турции, так как у самих есть прецеденты. "Пусть Саудовская Аравия посмотрит в зеркало. Кто довел Йемен до такого состояния? Сначала пусть за это ответят", - привел пример Эрдоган.

Ранее российский президент Владимир Путин призвал страны, военные которых находятся на территории Сирии нелегитимно, покинуть ее. "И так же, как сейчас я вам скажу, я говорил открыто своим коллегам: территория Сирии должна быть освобождена от иностранного военного присутствия, и территориальная целостность Сирийской Арабской республики должна быть полностью восстановлена", - приводит слова Путина РИА "Новости".

Владимир Путин добавил, что Россия обсуждает этот вопрос со всеми партнерами. "На сегодняшний день мы этот вопрос абсолютно открыто обсуждаем со всеми нашими партнерами - и с иранскими партнерами, и с турецкими; неоднократно говорили об этом и американским нашим партнерам", - рассказал глава России.


Ангелина Мильченко

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