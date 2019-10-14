МРК "Советск" проекта 22800 Каракурт вошёл в состав Балтийского флота

Малый ракетный корабль "Советск" проекта 22800 шифр Каракурт вошел в состав Военно-морского флота России. Торжественная церемония поднятия военно-морского флага прошла в Балтийске Калининградской области. Об этом сообщили в штабе Западного военного округа.

Источник изображения: Минобороны РФ

В церемонии ввода МРК в состав ВМФ приняли участие представители командования Балтийского флота, судостроительного предприятия "Пелла", а также военнослужащие БФ. Корабль включили в состав Балтийского флота, он будет нести службу в соединении ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы.

МРК "Советск" стал вторым кораблем данного класса, вошедшим в состав Балтийского флота после головного корабля серии "Мытищи", который вошел в состав флота 17 декабря 2018 года.

МРК "Советск" (ранее - "Тайфун") был заложен на ССЗ "Пелла" 24 декабря 2015 года одновременно с головным МРК "Мытищи"(ранее -"Ураган"). Головной корабль был спущен на воду 29 июля 2017 года, а МРК "Советск" - 24 ноября 2017 года. Теперь оба корабля будут нести службу вместе.

В настоящее время на ССЗ "Пелла" ведется достройка еще двух МРК данного проекта: "Шквал" (переименован в "Одинцово") заложен/спущен на воду 29 июля 2016/ 5 мая 2018 года и "Буря" заложен/спущен на воду 24 декабря 2016/ 23 октября 2018 года соответственно. Одновременно на ССЗ "Море" в Феодосии в рамках заключенного с "Пеллой" контракта на строительство семи кораблей, ведется строительство трех МРК: "Шторм" (переименован в "Козельск"), "Охотск" и "Вихрь".

5 августа 2016 года Минобороны заключило контракт на постройку еще пяти МРК проекта 22800 с АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (Зеленодольск). Заказ распределен между Зеленодольском и ССЗ "Залив" в Керчи, на котором были заложены МРК "Циклон" (26 июля 2016 года) и "Муссон" ("Аскольд"), заложен 18 ноября 2016 года и "Пассат" ("Амур"), заложен 30 июля 2017 года). В Зеленодольске закладка МРК "Туча" прошла 26 февраля 2019 года, а МРК "Тайфун" - 11 сентября 2019 года.

В августе 2018 года Минобороны заключило контракты на постройку еще шести МРК для ТОФ. Четыре из них будут построены на АО "Амурский судостроительный завод" (Комсомольск-на-Амуре) со сдачей по 2026 год, и два корабля на АО "Восточная верфь" (Владивосток) со сдачей по 2023 год. В Комсомольске-на-Амуре 1 июля заложили два МРК - "Ржев" и "Удомля".

Корабли проекта 22800 "Каракурт" фактически сменяют в строительстве для ВМФ России МРК проекта 21631 (шифр "Буян-М"), которых заказано всего 12 штук. По планам ВМФ РФ в состав флота должны войти не менее 18 МРК проекта 22800.

МРК данного проекта имеют длину в 67 метров, ширину - 11 метров и осадку - 4 метра. Водоизмещение - около 800 тонн, дальность плавания - до 2500 миль, автономность - 15 суток. Основное вооружение - одна ПУ УКСК (универсальный корабельный комплекс) 3С14 РК на 8 КР "Калибр", одна 76-мм артустановка АК-176МА, ЗРАК "Панцирь-М", две 14.5-мм или 12,7-мм пулемётные установки МТПУ.