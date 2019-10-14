Южная Корея начинает сокращение вооруженных сил

Южная Корея сокращает численность вооруженных сил. Как передает "Warspot"со ссылкой на портал upi.com, южнокорейское Министерство обороны официально объявило о начале сокращения армии почти на сто тысяч человек.

Источник изображения: Минобороны Южной Кореи

Южнокорейское военное ведомство официально объявило о начале сокращения вооруженных сил страны. В период до 2023 года армия страны должна сократиться на 99 тысяч человек и достигнуть численности в 365 тысяч военнослужащих. Основное сокращение коснется Сухопутных войск, численность служащих ВВС, ВМС и морской пехоты значительно меняться не будет. В тоже время должна возрасти доля военнослужащих-женщин. Нехватку военнослужащих планируют компенсировать внедрением роботизированной военной техники. Также сообщалось о вероятном сокращении высшего офицерского состава.

В Министерстве обороны сокращение армии назвали прогнозируемым. Дело в том, что в стране уже длительное время демографический кризис и количество населения убывает катастрофически. В тоже время в Южной Корее действует общая воинская повинность и все годные по здоровью мужчины обязаны отслужить в армии 21 месяц. Одним из вариантов армейской реформы возможно сокращение срока службы до 18 месяцев, начиная с 2022 года.

В начале этого года мы создали комитет по науке и технологиям для совместных исследований и разработок с правительственными учреждениями и крупными оборонными компаниями. На основе полученных результатов мы разработаем подробные военные требования

- заявили в Минобороны Южной Кореи.

Ранее в Южной Кореи озвучивались планы по созданию комбинированной армии, состоящей из военнослужащих и беспилотных машин. При этом заявлялось, что при благоприятных условиях такая армия может появиться уже к 2024 году.