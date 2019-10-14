Войти
14.10.2019
Военное обозрение

Южная Корея начинает сокращение вооруженных сил

161
0
0

Южная Корея сокращает численность вооруженных сил. Как передает "Warspot"со ссылкой на портал upi.com, южнокорейское Министерство обороны официально объявило о начале сокращения армии почти на сто тысяч человек.

Источник изображения: Минобороны Южной Кореи

Южнокорейское военное ведомство официально объявило о начале сокращения вооруженных сил страны. В период до 2023 года армия страны должна сократиться на 99 тысяч человек и достигнуть численности в 365 тысяч военнослужащих. Основное сокращение коснется Сухопутных войск, численность служащих ВВС, ВМС и морской пехоты значительно меняться не будет. В тоже время должна возрасти доля военнослужащих-женщин. Нехватку военнослужащих планируют компенсировать внедрением роботизированной военной техники. Также сообщалось о вероятном сокращении высшего офицерского состава.

В Министерстве обороны сокращение армии назвали прогнозируемым. Дело в том, что в стране уже длительное время демографический кризис и количество населения убывает катастрофически. В тоже время в Южной Корее действует общая воинская повинность и все годные по здоровью мужчины обязаны отслужить в армии 21 месяц. Одним из вариантов армейской реформы возможно сокращение срока службы до 18 месяцев, начиная с 2022 года.

В начале этого года мы создали комитет по науке и технологиям для совместных исследований и разработок с правительственными учреждениями и крупными оборонными компаниями. На основе полученных результатов мы разработаем подробные военные требования

- заявили в Минобороны Южной Кореи.

Ранее в Южной Кореи озвучивались планы по созданию комбинированной армии, состоящей из военнослужащих и беспилотных машин. При этом заявлялось, что при благоприятных условиях такая армия может появиться уже к 2024 году.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Южная Корея
Проекты
Робот
Похожие новости
30.01.2017
Винтовки и роботы из Тарусы
30.11.2016
Лузеры и винеры
10.09.2015
Международная оружейная выставка Russia Arms Expo открывается в Нижнем Тагиле
11.03.2015
Документ дня: Ждут ли АТР новые звездные войны?
21.01.2015
Парк военных и фермеров
13.01.2014
Главные события 2013 года в космонавтике
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.10 04:14
  • 1
Войска дяди Васи против войск дяди Сэма
  • 14.10 04:11
  • 1
"Мы не вечные просители": Турция объяснила покупку С-400
  • 14.10 03:59
  • 37
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 14.10 03:37
  • 1
ВПК США может лишиться поставок тантала из Конго
  • 14.10 03:29
  • 1
Каким будет белорусско-российский ответ на американские учения?
  • 14.10 01:46
  • 14
США выводят из игры целый класс российских боевых кораблей
  • 14.10 00:28
  • 7
Минобороны может подписать новый контракт на Су-34, рассматривается вопрос о переносе производства - газета
  • 13.10 23:16
  • 7
Китай представил вертолёт собственной разработки для условий высокогорья
  • 13.10 22:07
  • 11
Робот "Федор" может стать торговой маркой
  • 13.10 17:04
  • 1
В армии нет денег? В чем депутаты винят правительство
  • 13.10 14:11
  • 20
Запуск станции "Луна-25" может быть вновь отложен
  • 13.10 10:47
  • 5
В США хотят ввести эмбарго на поставки оружия для Турции
  • 13.10 10:22
  • 1935
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.10 21:48
  • 1
"Газпром" и "Saudi Aramco" отнесли к главным виновникам глобального потепления
  • 12.10 19:32
  • 6
На вооружении российского спецназа появилась специальная вертолетная эскадрилья