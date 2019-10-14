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14.10.2019
Интерфакс-АВН

Следствию удалось раскрыть основные "загадки" нападения на иранский танкер - секретарь СБ Ирана

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Дубай. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Следователи уже прояснили основные непонятные моменты, связанные с атакой на иранский танкер SABITI в Красном море, заявил в субботу секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

"После просмотра существующих видеозаписей и сбора данных удалось раскрыть основные загадки, связанные с этим опасным авантюризмом", - цитирует его слова агентство ИСНА.

Он отметил, что власти сформировали специальный комитет для расследования обстрела танкера двумя ракетами; вскоре комитет представит соответствующим инстанциям результаты работы.

Шамхани также пообещал не оставлять без ответа "пиратство и бандитизм в международных водах". Он добавил, что до нападения на танкер SABITI против иранских танкеров в Красном море неоднократно осуществлялись акты саботажа.

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Иран
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