Истребитель ВВС США сбил сам себя – к прогрессу надо подходить осторожно

Истребитель ВВС США F11F Tiger подстрелил сам себя из пушки, инцидент произошел в 1956 году во время холодной войны.

Издание We Are The Mighty отмечает, что в 1950-е годы в СССР появился новый самолет МиГ-15, который давал стране преимущество в гонке вооружений. Командование ВВС США потребовало создать достойного противника для советского истребителя. Конструкторы построили самолет, который действительно был очень быстрым.

США создали истребитель F11F Tiger, который отличался самыми новыми технологиями. На форсаже двигатель разгонял истребитель до почти 1200 километров в час, что было на 100 километров больше, чем у советского истребителя.

Однако в сентябре 1956 года летчик-испытатель Том Эттридж проводил испытательный полет и вошел в пике, находясь на высоте 6 тыс метров. Летчик включил форсаж и выстрелил два раза из 20-миллиметровой пушки. Через несколько секунд он понял, что побил сам себя. Один из снарядов пробил фонарь кабины, а другой попал в воздухозаборник.

Пилот принял решение экстренно направиться к аэродрому, однако в трех километрах от него двигатель отключился. Эттридж смог посадить истребитель на дереве, сам он чудом выжил.

Проведя исследования, цитирует издание РЕН.ТВ, конструкторы выяснили, что истребитель просто обогнал по дуге собственные снаряды.