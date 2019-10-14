Войти
14.10.2019
Военно-промышленный курьер

Истребитель ВВС США сбил сам себя – к прогрессу надо подходить осторожно

148
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Истребитель ВВС США F11F Tiger подстрелил сам себя из пушки, инцидент произошел в 1956 году во время холодной войны.

Издание We Are The Mighty отмечает, что в 1950-е годы в СССР появился новый самолет МиГ-15, который давал стране преимущество в гонке вооружений. Командование ВВС США потребовало создать достойного противника для советского истребителя. Конструкторы построили самолет, который действительно был очень быстрым. 

США создали истребитель F11F Tiger, который отличался самыми новыми технологиями. На форсаже двигатель разгонял истребитель до почти 1200 километров в час, что было на 100 километров больше, чем у советского истребителя. 

Однако в сентябре 1956 года летчик-испытатель Том Эттридж проводил испытательный полет и вошел в пике, находясь на высоте 6 тыс метров. Летчик включил форсаж и выстрелил два раза из 20-миллиметровой пушки. Через несколько секунд он понял, что побил сам себя. Один из снарядов пробил фонарь кабины, а другой попал в воздухозаборник. 

Пилот принял решение экстренно направиться к аэродрому, однако в трех километрах от него двигатель отключился. Эттридж смог посадить истребитель на дереве, сам он чудом выжил. 

Проведя исследования, цитирует издание РЕН.ТВ, конструкторы выяснили, что истребитель просто обогнал по дуге собственные снаряды. 

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Похожие новости
08.10.2010
Россия должна помочь Индии создавать стратегическую ядерную триаду – российский эксперт
24.02.2010
Диагноз: отечественная ПВО в развале
27.07.2009
НПО "Сатурн" успешно продолжает сертификационные испытания двигателя SaM146
30.01.2009
В Госдуме призвали правительство РФ срочно увеличить финансирование программы "Сухой Суперджет-100"
04.08.2008
Успешный пуск баллистической ракеты прошел в Баренцевом море
20.08.2007
Президент навсегда. Уго Чавес хочет изменить конституцию Венесуэлы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.10 04:14
  • 1
Войска дяди Васи против войск дяди Сэма
  • 14.10 04:11
  • 1
"Мы не вечные просители": Турция объяснила покупку С-400
  • 14.10 03:59
  • 37
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 14.10 03:37
  • 1
ВПК США может лишиться поставок тантала из Конго
  • 14.10 03:29
  • 1
Каким будет белорусско-российский ответ на американские учения?
  • 14.10 01:46
  • 14
США выводят из игры целый класс российских боевых кораблей
  • 14.10 00:28
  • 7
Минобороны может подписать новый контракт на Су-34, рассматривается вопрос о переносе производства - газета
  • 13.10 23:16
  • 7
Китай представил вертолёт собственной разработки для условий высокогорья
  • 13.10 22:07
  • 11
Робот "Федор" может стать торговой маркой
  • 13.10 17:04
  • 1
В армии нет денег? В чем депутаты винят правительство
  • 13.10 14:11
  • 20
Запуск станции "Луна-25" может быть вновь отложен
  • 13.10 10:47
  • 5
В США хотят ввести эмбарго на поставки оружия для Турции
  • 13.10 10:22
  • 1935
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.10 21:48
  • 1
"Газпром" и "Saudi Aramco" отнесли к главным виновникам глобального потепления
  • 12.10 19:32
  • 6
На вооружении российского спецназа появилась специальная вертолетная эскадрилья