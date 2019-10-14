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14.10.2019
Интерфакс-АВН

Путин: в Москве ощущают угрозу от приближения НАТО к границам РФ

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Москва. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин подтвердил обеспокоенность Москвы в связи с приближением инфраструктуры НАТО к российским границам, подчеркнув, что характер военного блока для этой организации никто не отменял.

"Чувствуем, конечно. Мы всегда это чувствовали, всегда об этом говорили", - сказал Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Sky News, Al Arabiya, отвечая на вопрос, чувствует ли Россия угрозу от продвижения альянса в сторону российских границ.

Путин напомнил: "Там есть статья, которая говорит - не помню, пятая или какая, могу ошибаться, - о военной поддержке членов своей организации и так далее".

"Это военный блок. И, конечно, когда инфраструктура военного блока приближается к нашим границам, никакой радости это у нас не вызывает", - отметил президент РФ.

Путин подчеркнул, что в ответ на высказываемые Москвой обеспокоенности ей все время отвечали: "Вы не бойтесь, это не против вас, и ничего здесь страшного нет, потому что НАТО трансформируется, и это уже совсем не военная организация, она носит неагрессивный характер и так далее".

Однако, отметил президент, устав НАТО никто не отменял.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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