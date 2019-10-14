Заменят ли технологии солдат?

Южнокорейская армия станет меньше на 99 000 человек. Вчера, 11 октября, портал upi.com сообщил о том, что Минобороны Республики Корея официально объявило о сокращении численности ВС до 365 000 военнослужащих.

С текущей численности в 464 000 человек на плановый показатель планируют выйти за три года. Снижение количества военнослужащих связано с демографическим кризисом в стране. При этом для военного ведомства ситуация является прогнозируемой, и нехватку солдат планируют постепенно компенсировать робототехникой.

Солдаты южнокорейской армии Источник изображения: upi.com

"В начале этого года мы создали комитет по науке и технологиям для совместных исследований и разработок с правительственными учреждениями и крупными оборонными компаниями. На основе полученных результатов мы разработаем подробные военные требования", — сообщили в Минобороны Республики Корея.

В Южной Корее действует обязательная воинская повинность. Все трудоспособные мужчины проходят двухгодичную военную подготовку. Дальнейшая нехватка потенциальных новобранцев будет компенсироваться активным внедрением беспилотной техники, искусственного интеллекта, робототехники и автоматизацией действующих образцов вооружений.