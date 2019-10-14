"Слабые не выживают": почему Турция вторглась в Сирию

Эксперт Яков Кедми рассказал об ответе США на операцию Турции в Сирии

Турецкая армия начала на границе с Сирией операцию "Источник мира" и пытается создать там "зону безопасности", однако ее действия направлены преимущественно против курдов. Это происходит на фоне решения президента США Дональда Трампа вывести американских солдат из региона. О том, почему Турция действует правомерно и как развивается ситуация, "Газете.Ru" рассказал израильский военный эксперт Яков Кедми.

- На ваш взгляд, решение Дональда Трампа вывести войска из Сирии стало прямым сигналом для Турции начать операцию?

- Уход Соединенных Штатов из Сирии - это с самого начала одно из направлений политики Трампа. Он считает, что операция в Сирии и присутствие американских войск в регионе совершенно излишни и ни в коей мере не соответствует интересам Америки. Совершенно ясно, что в его концепцию действий Соединенных Штатов на Ближнем Востоке это не входит. Если говорить о турецкой операции, то Трамп - сторонник того, чтобы упорядочить отношения между Турцией и США. Ему нужны хорошие отношения с Турцией из-за его глобальных стратегических видов на Ближний Восток и Европу. То, что он договорился с Эрдоганом и сказал, что американские власти не будут этому мешать, - это очевидно, и он этого не скрывает, как и Эрдоган.

В сущности, Трамп забрал пару десятков американских солдат из района, который контролировался курдами.

У американцев нет никаких обязательств по отношению к курдам, они не являются их стратегическим союзником и не имеют никакого отношения к проблемам государственных интересов и безопасности США. Курды сами выбирают с кем им работать и по каким причинам - они сами создали эту ситуацию.

- Какие, с вашей точки зрения, цели преследует Турция?

- Турция преследует совершенно четкие цели и не скрывает этого, для них самая большая проблема - это курды и курдский террор на турецкой территории. С точки зрения Турции сильные, вооруженные курдские формирования на сирийской части турецкой границы потенциально представляют для них угрозу. Потому что сирийские и турецкие курды в данном районе - это одни и те же племена. Курдская организация, которая занималась террором против турок, была создана сирийскими курдами.

Поэтому взгляд Турции совершенно однозначен: если Сирия не может обеспечить безопасность сирийско-турецкой границы, они сделают это сами. Если бы в Сирии была авторитетная власть, которой удалось бы выйти на сирийско-турецкую границу, взять на себя ответственность и выполнить ее, тогда бы турки не вошли в регион. Но сирийская армия не смогла выйти на сирийско-турецкую границу из-за своей слабости и неспособности, поэтому Турция взяла на себя ответственность.

Эрдоган использовал турецко-сирийское соглашение 20-летней давности, которое дает ему право войти на сирийскую территорию, если существуют проблемы и Сирия не может обеспечить безопасность. Правда в соглашении говорилось о 5 километрах, а в данном случае они решили углубиться на 30 километров, но это не имеет принципиального значения.

Решение проблемы с курдами на турецко-сирийской границе - это авторитетная власть, которая будет способна предотвратить вооруженное проникновение с территории Сирии курдов на территорию Турции. Если сирийская власть будет способна это сделать, проблема будет решена и турки вернутся обратно.

Важно отметить, что Эрдоган и все остальные турецкие представители однозначно заявили, что они за территориальную целостность и независимость Сирии, этого они раньше никогда не говорили. Они лишь утверждали, что вся ответственность за ситуацию лежит на власти в Дамаске. И если эта власть настолько беспомощна, что не в состоянии при помощи России обеспечить порядок на сирийско-турецкой границе, то вот он результат. Американцы же в эту кашу лезть не собираются.

- Почему безопасная зона не кажется целесообразной Европе и США, и в итоге Турция пытается создать ее одна?

- А причем тут Европа, что она способна сделать, европейцы что-то сделали конструктивного на Ближнем Востоке за последние 20 лет? Турции не нужна Европа, и Сирии не нужна Европа. Но поскольку они начали подавать какие-то знаки, Эрдоган им сказал сидеть на месте и не вмешиваться, а также пригрозил открыть границу для беженцев, с его точки зрения - он абсолютно прав.

Американцы же вывели свои 20-30 человек, которые были советниками при курдах. Они вывели их, потому что американские ребята не должны погибать за конфликт, к которому США абсолютно не имеют отношения. Тут Трамп совершенно прав, солдаты должны погибать за национальные интересы, а проблема между курдами и турками не связана с национальными интересами США.

- Может ли операция Турции решить проблемы в регионе? Или это только усугубит положение? Поспособствует ли это прекращению войны?

- Операция решит проблему Турции, в целом же проблему региона можно решить, если примут соглашение, о котором говорят Турция и Россия. Если уберут все иностранные войска из Сирии, чтобы сирийские власти установили контроль над всей территорией, и сирийская армия заняла все границы. Но для этого сирийские власти должны продемонстрировать чуть больше эффективности, желания и способности сделать это, чем они делают сейчас. Турция обеспечивает свою безопасность, другого способа они не нашли, с их точки зрения они правы.

- Почему страны региона не могут решить вопрос без привлечения других государств?

- Другие государства пытаются вмешиваться в ситуацию, где они видят слабость других властей или государств, чтобы использовать их в своих целях. Из-за этого начались проблемы в Сирии и Ливии, из-за этого разрушили Ирак. Другие страны, в основном США, решили погреть руки и воспользоваться слабостью тех или иных регионов. Слабые на Ближнем Востоке не выживают, их используют - курды как раз один из примеров.

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