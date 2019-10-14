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14.10.2019
Российская газета

На Кубани пакистанские разведчики узнали секреты солдатской каши

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На военном полигоне спецназа Молькино военнослужащие России и Пакистана провели совместные учения по штурмовке захваченного террористами здания и уничтожения базы условных боевиков. Операция прошла в рамках военных учений "Дружба-2019".

Учебно-боевое мероприятие направлено на обмен профессиональным опытом военнослужащих, а также укрепление сотрудничества в военной сфере между Россией и Пакистаном. В учении приняли участие около 100 военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации и Исламской Республики Пакистан.

- Учение было разделено на две части. На первом этапе была организована одиночная подготовка, в ходе которой российская сторона провела ознакомительные занятия с вооружением и отработкой тактических действий, - отметил начальник штаба учений подполковник Александр Лепешкин. - Второй этап учений прошел с высадкой десанта на крышу здания с вертолета Ми-8 АМТШ по занятию рубежа, захвата террористов, освобождения заложников и эвакуации раненого с поля боя. Кроме того, российские разведчики рассказали пакистанским коллегам, как именно боевики стали маскировать самодельные мины, как их найти и обезвредить.

Российские разведчики научили пакистанцев вести атаку в полях. А еще отдельный урок посвятили палаточному лагерю. На чем готовить обед и что варить в котелке. Для зарубежных спецназовцев многое было в новинку. Так, например приготовить суп из грибов для них оказалось полной неожиданностью.

На церемонии закрытия международных учений 60 школьников торжественно вступили в ряды юнармейцев. Разведчики вручили юнармейцам красные береты и значки. А после традиционного обмена памятными подарками всех спецназовцев ждал концерт, на котором еще десять дней назад незнакомые друг другу люди вместе танцевали "Калинку".

Следующие российско-пакистанские учения запланировали уже на территории Исламской республики, они пройдут в 2020 году.

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