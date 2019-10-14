Войти
14.10.2019
Интерфакс-АВН

Власти Пакистана поддержали операцию Турции на севере Сирии

139
0
0
Военнослужащий ВС Турции
Военнослужащий ВС Турции.
Источник изображения: vpk-news.ru

Брюссель. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Правительство Пакистана выражает поддержку операции Турции "Источник мира", проходящей на северо-востоке Сирии, сообщают в субботу западные СМИ со ссылкой на заявление администрации пакистанского премьер-министра Имран Хана.

"Мы молимся за то, чтобы усилия Турции по укреплению безопасности, региональной стабильности и по мирному урегулированию ситуации в Сирии были полностью успешными", - цитируют СМИ выдержки из заявления.

Согласно заявлению, накануне Имран Хан позвонил по телефону президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, чтобы довести до сведения турецкого лидера поддержку Исламабада.

Позднее в октябре ожидается визит Эрдогана в Пакистан.

Президент Турции 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Пакистан
Сирия
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
Похожие новости
01.08.2019
Stratejik Dnce Enstits (Турция): византийские игры США в Грузии
14.06.2019
Меч и щит Анкары
01.11.2017
Путин никуда не уйдет, а Западу придется с ним уживаться (The Huffington Post, США)
17.03.2016
Что привез Порошенко из Турции
08.10.2015
20 целей российской военной операции в Сирии ("Publico.es", Испания)
19.09.2011
Пресс-конференция c Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока "Будет ли на Ближнем Востоке новая война?"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.10 04:14
  • 1
Войска дяди Васи против войск дяди Сэма
  • 14.10 04:11
  • 1
"Мы не вечные просители": Турция объяснила покупку С-400
  • 14.10 03:59
  • 37
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 14.10 03:37
  • 1
ВПК США может лишиться поставок тантала из Конго
  • 14.10 03:29
  • 1
Каким будет белорусско-российский ответ на американские учения?
  • 14.10 01:46
  • 14
США выводят из игры целый класс российских боевых кораблей
  • 14.10 00:28
  • 7
Минобороны может подписать новый контракт на Су-34, рассматривается вопрос о переносе производства - газета
  • 13.10 23:16
  • 7
Китай представил вертолёт собственной разработки для условий высокогорья
  • 13.10 22:07
  • 11
Робот "Федор" может стать торговой маркой
  • 13.10 17:04
  • 1
В армии нет денег? В чем депутаты винят правительство
  • 13.10 14:11
  • 20
Запуск станции "Луна-25" может быть вновь отложен
  • 13.10 10:47
  • 5
В США хотят ввести эмбарго на поставки оружия для Турции
  • 13.10 10:22
  • 1935
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.10 21:48
  • 1
"Газпром" и "Saudi Aramco" отнесли к главным виновникам глобального потепления
  • 12.10 19:32
  • 6
На вооружении российского спецназа появилась специальная вертолетная эскадрилья