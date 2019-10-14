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14.10.2019
bmpd.livejournal.com

Реакция стран-членов ЕС на военную операцию Турции в Сирии

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9 октября 2019 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально объявил о начале военной операции "Источник мира" против курдских формирований на северо-востоке Сирии с целью создания 32-километровой зоны безопасности вдоль границы. Данное решение было негативно встречено европейскими странами, включая союзников Анкары по НАТО.

Сирийский город Рас-эль-Эйн после обстрела турецкими войсками 10 октября 2019 года (с) Sedat Suna / EPA

Уже в четверг, 10 октября 2019 года, министерство иностранных дел Норвегии сообщило о решении приостановить экспорт продукции военного назначения в Турцию в связи со сложившейся ситуаций. На следующих день c осуждением турецких действий выступила Финляндия, также объявив о прекращении экспорта и выдачи лицензий на поставку вооружений. Позднее с аналогичным решением к ним присоединились Нидерланды.

Государственный секретарь по делам Европы при МИД Франции Амели де Монтшалин заявила, что на следующей неделе будет обсуждаться вопрос о введении коллективных европейских санкций против Турции, а Швеция предложила наложить эмбарго ЕС на поставку Анкаре вооружений и военной техники.

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  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
Норвегия
Сирия
Турция
Финляндия
Франция
Швеция
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
Евросоюз
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