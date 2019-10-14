Войти
14.10.2019
Интерфакс-АВН

Корабли Черноморского флота вернулись в пункты базирования после морской фазы учения

155
0
0
Малые противолодочные корабли проекта 1124М "Суздалец" (слева) и "Поворино" во время военно-морского парада в честь празднования Дня Военно-морского флота России в Севастополе
Малые противолодочные корабли проекта 1124М "Суздалец" (слева) и "Поворино" во время военно-морского парада в честь празднования Дня Военно-морского флота России в Севастополе.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Василий Батанов

Москва. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Корабли Черноморского флота (ЧФ) вернулись в Севастополь из морских полигонов боевой подготовки после выполнения задач планового учения, сообщает в субботу штаб ЧФ.

"Экипажи фрегата "Адмирал Эссен", подводной лодки "Колпино", малых противолодочных кораблей "Касимов" и "Суздалец", морских тральщиков "Турбинист" и "Железняков", а также судов обеспечения принимали участие в отработке совместных действий по поиску и уничтожению субмарины условного противника, в роли которой выступил экипаж ПЛ "Колпино", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

В ходе учения противолодочные корабли выполнили поиск подводной лодки, тральные силы осуществили постановку учебных мин в районах вытеснения ПЛ, а подводники отработали действия по уклонению от воздействия торпедного и бомбового вооружения кораблей и выполнили стрельб ракетами "Калибр" из подводного положения по морской и наземной целям, отмечается в сообщении.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
1135 Буревестник
636.3
Военные учения
Калибр КР
ЧФ
Похожие новости
29.07.2019
В День ВМФ в Севастополе показали боевые возможности новых кораблей
04.01.2019
Подарки для военных. Какие новинки российская армия получит в 2019-м
03.09.2018
Эффект присутствия. Россия начала крупнейшие учения ВМФ в Средиземном море
17.07.2017
Эксперт объяснил предупреждения ВМФ об учениях подготовкой ударов по ИГ*
15.12.2016
Выбор РИА Новости: главные события 2016 года в сфере обороны и безопасности
16.03.2016
Оснащение вдогонку
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.10 04:14
  • 1
Войска дяди Васи против войск дяди Сэма
  • 14.10 04:11
  • 1
"Мы не вечные просители": Турция объяснила покупку С-400
  • 14.10 03:59
  • 37
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 14.10 03:37
  • 1
ВПК США может лишиться поставок тантала из Конго
  • 14.10 03:29
  • 1
Каким будет белорусско-российский ответ на американские учения?
  • 14.10 01:46
  • 14
США выводят из игры целый класс российских боевых кораблей
  • 14.10 00:28
  • 7
Минобороны может подписать новый контракт на Су-34, рассматривается вопрос о переносе производства - газета
  • 13.10 23:16
  • 7
Китай представил вертолёт собственной разработки для условий высокогорья
  • 13.10 22:07
  • 11
Робот "Федор" может стать торговой маркой
  • 13.10 17:04
  • 1
В армии нет денег? В чем депутаты винят правительство
  • 13.10 14:11
  • 20
Запуск станции "Луна-25" может быть вновь отложен
  • 13.10 10:47
  • 5
В США хотят ввести эмбарго на поставки оружия для Турции
  • 13.10 10:22
  • 1935
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.10 21:48
  • 1
"Газпром" и "Saudi Aramco" отнесли к главным виновникам глобального потепления
  • 12.10 19:32
  • 6
На вооружении российского спецназа появилась специальная вертолетная эскадрилья