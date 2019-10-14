Корабли Черноморского флота вернулись в пункты базирования после морской фазы учения

Малые противолодочные корабли проекта 1124М "Суздалец" (слева) и "Поворино" во время военно-морского парада в честь празднования Дня Военно-морского флота России в Севастополе.

Москва. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Корабли Черноморского флота (ЧФ) вернулись в Севастополь из морских полигонов боевой подготовки после выполнения задач планового учения, сообщает в субботу штаб ЧФ.

"Экипажи фрегата "Адмирал Эссен", подводной лодки "Колпино", малых противолодочных кораблей "Касимов" и "Суздалец", морских тральщиков "Турбинист" и "Железняков", а также судов обеспечения принимали участие в отработке совместных действий по поиску и уничтожению субмарины условного противника, в роли которой выступил экипаж ПЛ "Колпино", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

В ходе учения противолодочные корабли выполнили поиск подводной лодки, тральные силы осуществили постановку учебных мин в районах вытеснения ПЛ, а подводники отработали действия по уклонению от воздействия торпедного и бомбового вооружения кораблей и выполнили стрельб ракетами "Калибр" из подводного положения по морской и наземной целям, отмечается в сообщении.