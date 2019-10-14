Убили 399 курдов: Турция наносит удары по Сирии

Пентагон сообщил об обстреле Турцией войск США в Сирии

Турция обстреляла сирийский город Кобани в ходе борьбы с курдами, при этом базирующиеся здесь же американские военные не пострадали. Днем ранее глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ, позволяющий ввести санкции, которые нанесут колоссальный урон Турции. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал США способствовать прекращению военной кампании в Сирии.

Американские военные не пострадали и не покинули свои позиции вследствие артиллерийского обстрела турецкими войсками окрестностей города Кобани на севере Сирии ночью 12 октября - говорится в комментарии Пентагона.

В свою очередь, Министерство обороны Турции сообщило, что в рамках военной операции "Мирная весна" было убито 399 бойцов народной самообороны Высшего курдского совета (YPG).

В среду, 9 октября, о начале военных действий в Сирии заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкие военные борются против Рабочей партии Курдистана (Анкара считает ее террористической группировкой) и организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

Анкара преследует цель зачистить территории, прилегающие к южным регионам Турции, от курдского ополчения, создать зону безопасности протяженностью до 500 км и глубиной около 30 км, где впоследствии разместятся сирийские беженцы. По официальным данным, в Турции в настоящий момент находятся около 4 млн сирийцев.

В тот же день сирийский государственный телеканал Ikharabiya сообщил, что ударам со стороны турецких военных подверглись города Дарбасия, Маликия, Камышлы в провинции Хасеке и города Телль-Абъяд и Айн-Иса в провинции Ракка.

Также авиация повредила линии электропередач, питающие водонапорную станцию Аллюк, плотину Саффан к северу от Маликии. Всего за первые часы наступления Турция обстреляла 181 цель, передает ФАН.

По разным данным, в результате операции уже погибли от четырех до десяти человек, среди жертв, возможно, есть женщины и дети. Происходящее подверглось критике со стороны Запада.

Глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ, позволяющий министерству финансов ввести санкции, которые нанесут колоссальный урон Турции, сообщил глава минфина США Стивен Мнучин, передает НСН.

"Это очень мощные санкции. Надеюсь, нам не придется их использовать. Но мы можем сокрушить турецкую экономику, если потребуется", - указал руководитель американского ведомства.

Национальная валюта Турции отреагировала на подобные новости молниеносно. Через час после заявления Трампа курс турецкой лиры просел на более чем 3%, что стало самым большим скачком с начала сентября.

Президент Франции Эммануэль Макрон провел с Трампом телефонный разговор, в ходе которого призвал того способствовать прекращению военной кампании в Сирии. Французский лидер также заявил о необходимости активного взаимодействия с Вашингтоном для решения этой проблемы.

Между тем президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не прекратит военную операцию на севере Сирии, несмотря на призывы и даже угрозы других стран, в том числе США.

"К нам поступают угрозы и справа, и слева, чтобы остановить эту операцию", - рассказал он.

Глава Турции добавил, что он обращался к Дональду Трампу и к представителям других стран с просьбой остановить военную поддержку США курдских формирований, однако никто этого не сделал. Эрдоган отметил, что теперь Турция не отступит.

"Мы используем наши права, вытекающие из международного права, мы пришли сюда, чтобы очистить от террора [эту территорию]", - пояснил глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Он также напомнил, что YPG обладают "мощным и тяжелым" американским оружием, о чем сообщали военные и разведывательные службы Турции.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини призвала Анкару остановить бомбардировки в регионе. В четверг, 10 октября, пять стран Европы - членов Совета Безопасности ООН обратились к Анкаре с призывом остановить операцию на северо-востоке Сирии, указав, что такой подход не решит проблем безопасности Турции.

Об этом после закрытых консультаций в Совбезе ООН по ситуации на севере Сирии сообщил заместитель постоянного представителя Германии при ООН Юрген Шульц. Он выступал от имени Бельгии, Великобритании, Германии, Польши и Франции, также поддержавшей заявление Эстонии, передают "Вести".

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Эрдоганом призвал турецких партнеров тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб общим усилиям по урегулированию сирийского кризиса.

При этом обоими политиками была отмечена важность обеспечения единства и территориальной целостности Сирии, уважения ее суверенитета. Кроме того, президент России обсудил с постоянными членами Совета Безопасности ситуацию в Сирии в связи с обострением ситуации на северо-востоке этой страны.

Рафаэль Фахрутдинов