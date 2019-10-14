В глобальной силовой политике формируется высококонкурентная среда - доклад Дипакадемии РФ

Москва. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Совершенствование вооруженных сил России, операция ВКС РФ в Сирии, украинский кризис свидетельствуют о формировании высококонкурентной среды в глобальной силовой политике, считают авторы доклада Дипломатической академии МИД РФ.

"Комплексная модернизация вооруженных сил России, включая создание передовых систем обычных и стратегических вооружений, операция ВКС в Сирии, демонстрирующая способность "умного" (smart) ограниченного проецирования силы в поддержку сетевой дипломатии в регионе и усилий по политическому урегулированию, а также украинский кризис показали, что в глобальной силовой политике сформировалась высококонкурентная среда", - говорится в докладе "Положение дел в мире: политика, экономика, развитие", который имеется в распоряжении "Интерфакса".

"То же верно в отношении военного строительства КНР, с чем США и их ближайшие союзники не могут не считаться", - считают в Дипакадемии.

Авторы отмечают, что в отношениях с Москвой Вашингтон "ставит во главу угла обеспечение военного превосходства и подрыв стратегического паритета".

"Наращиваются усилия по развертыванию глобальной системы ПРО, включая ее позиционные районы в Европе и на Дальнем Востоке, усиливается активность НАТО вблизи российских границ", - констатируют авторы доклада.

Вместе с тем, эксперты отмечают формирование "системной ремилитаризации международных отношений": "повышение роли ядерного оружия в доктринальных документах США, снижение порога его возможного применения, появление новых очагов вооруженных конфликтов, милитаризация киберпространства".