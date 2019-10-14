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14.10.2019
Российская газета

На Камчатке самолеты Ил-38Н выследили "вражеские" подлодки

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Ил-38Н
Ил-38Н.
Источник изображения: https://anykeyson.livejournal.com

Тренировочные полеты над Охотским морем выполнили экипажи противолодочных самолетов Ил-38Н морской авиации Тихоокеанского флота. Об этом сообщил "РГ" начальник пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

В ходе учений военные летчики отыскали подлодки условного противника, применив новые радиолокационные и гидроакустические средства обнаружения.

Еще одной задачей, которую выполнили военнослужащие стала, отработка обмена информацией с кораблем управления ТОФ "Маршал Крылов".


Дина Непомнящая

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