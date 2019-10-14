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14.10.2019
Российская газета

ДАИШ взяла ответственность за взрывы бомб на пути военных РФ в Сирии

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Военная полиция Вооружённых Сил Российской Федерации в провинции Алеппо, Сирия
Военная полиция Вооружённых Сил Российской Федерации в провинции Алеппо, Сирия.
Источник изображения: © РИА Новости,

Террористическая группировка "ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") взяла на себя ответственность за подрыв двух бомб на маршруте патрулирования российской военной полиции на юге Сирии.

Такую информацию распространил в субботу портал SITE Intelligence Group, отслеживающий деятельность боевиков в Сети, пишет "Интерфакс".

Инцидент произошел в пятницу утром в юго-западной провинции Деръа, недалеко от населенного пункта Анхуль, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин. Самодельное взрывное устройство сработало вблизи следования автоколонны российской военной полиции. Спустя 20 минут прогремел второй взрыв. Ранены два сирийца, никто из россиян не пострадал.

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