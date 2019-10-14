На научной конференции в КЧР обсудили проблемы современной звездной астрономии

В мероприятии приняли участие представители астрономических институтов России, а также ученые из Армении, Узбекистана и Израиля

ЧЕРКЕССК, 12 октября. /ТАСС/. Ежегодная научная конференция из цикла "Современная звездная астрономия" состоялась в пятницу в Специальной астрофизической обсерватории (САО) РАН в Нижнем Архызе в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщил ТАСС директор обсерватории Валерий Власюк.

"Конференция была посвящена проблемам звездной астрономии, то есть наша галактика, звезды нашей галактики, методы ее изучения", - сказал он.

В конференции приняли участие представители астрономических институтов России, а также ученые из Армении, Узбекистана и Израиля. Они обсудили современные средства наблюдения, обменялись мнениями в области исследования звезд и экзопланет, межзвездной среды, звездообразования в галактике.

"Это очень важно чтобы к нам могли приехать люди из-за рубежа, есть гости из Средней Азии, Закавказья и центральной России, Урала. Самое приятное, что к нам приезжает немало молодежи", - отметил Власюк.

По его словам, в среднем на территории комплекса проходит семь-восемь научных конференций в год, однако проведение некоторых стало традицией для обсерватории, такие, как Конференция пользователей больших телескопов.

"Планы по конференциям на следующий год пока верстаются. В мае пройдет конференция по астрофизике, будет международный российско-финский коллоквиум по взаимодействию", - добавил директор САО РАН.

О конференции

Начиная с 2010 года конференции из цикла "Современная звездная астрономия" проходят ежегодно в различных астрономических институтах России. Они представляют площадку для встреч и обмена мнениями астрономов России и стран постсоветского пространства, выполняющих исследования в области астрофизики.

Организаторы конференции - Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук, Государственный астрономический институт им. П. К. Штернберга, Институт астрономии Российской академии наук и Астрономическое общество.

Крупнейший российский астрономический центр - Специальная астрофизическая обсерватория РАН - был образован 3 июня 1966 года. Обсерватория располагается у подножия горы Пастухова в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, оснащена двумя крупными телескопами: оптическим БТА и самым большим в мире (по диаметру кольцевой антенны) радиотелескопом РАТАН-600.

БТА с диаметром зеркала шесть метров до 1993 года был самым большим в мире, сейчас остается самым большим в Евразии. Обсерватория имеет научно-методический филиал в Санкт-Петербурге (Пулково).