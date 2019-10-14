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14.10.2019
bmpd.livejournal.com

Южноафриканская компания Denel Aeronautics теряет контракты

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Помимо добровольного отказа от производства комплектующих для военно-транспортных самолетов Airbus A400M с целью сокращения затрат, Denel Aeronautics (DAe) потеряла контракты с британской компанией GKN и японской Honda Aircraft Company, говорится в публикации южноафриканского веб-ресурса defenceWeb.

Боевой вертолет Rooivalk производства компании Denel Aeronautics (с) www.denelaviation.co.za

Согласно годовому отчету Denel за 2018-2019 финансовый год, выручка компании составила 56,4 млн долл. - на 75 млн долл. меньше, чем годом ранее. Убыток, напротив, вырос с 8,1 млн долл. до 47,1 млн долл.

Кризис ликвидности Denel повлиял на проекты с GKN и Honda (Denel Aeronautics производит винглеты для самолетов HondaJet) таким образом, что с серьезными задержками по ним больше нельзя было мириться и учитывать как фактор риска. Оба клиента официально уведомили DAe о своем намерении расторгнуть соглашения в связи с невыполнением компанией обязательств и передать их комплекс работ другим поставщикам.

Впоследствии они расторгли свои контракты и оформили требования к Denel Aeronautics по возмещению убытков. "Стоит отметить, что в соответствии с контрактами общая сумма обязательств перед GKN ограничена 10 млн долл., а перед Honda - 5 млн долл.", - говорится в годовом отчете.

В Denel заявили, что потеря этих контрактов "приведет к дальнейшему сокращению доходной базы, при этом увеличить ее до устойчивых значений в краткосрочной и среднесрочной перспективах не удастся в связи с нанесенным плохими показателями поставок репутационным ущербом. Со снижением доходной базы DAe будет нести убытки в размере около 15,3 млн долл. ежегодно в течение следующих пяти лет.

В феврале 2019 года Airbus и Denel договорились о взаимном расторжении контракта на производство комплектующих для самолетов A400M при условии, что Denel получит необходимые разрешения от правительства Южно-Африканской Республики. Позднее, в апреле 2019 года, компании подписали меморандум о взаимопонимании, в котором говорится о передаче производственных проектов по самолетам A400M поставщикам Airbus в Европе при условии получения необходимых разрешений и соблюдения закона ЮАР об управлении государственными финансами (Public Finance Management Act, PFMA). Министр финансов страны одобрил выход из соглашения 11 июля 2019 года, а 9 сентября его одобрил министр государственных предприятий.

Решение о прекращении производства комплектующих для A400M было принято в качестве меры экономии в соответствии со стратегией Denel, и, по оценкам компании, поможет сохранить около 17 млн долл. в год. Контракт по А400М исторически приносил убытки, и в последние годы Denel прикладывала серьезные усилия для обеспечения поставок в связи с проблемами ликвидности.

Однако 2018-19 финансовый год был не таким уж плохим для Denel Aeronautics. В отчете говорится, что, несмотря на проблемы бизнеса при исполнении крупных контрактов, отношения с ключевыми клиентами оставались крепкими. Компания продолжала обеспечивать эксплуатационную готовность самолетов ВВС ЮАР как основного клиента и вооруженных сил ряда других стран на африканском континенте и за его пределами. Denel удалось осуществить поставку девяти транспортных вертолетов Oryx и двух боевых вертолетов Rooivalk. Компания также завершила первый этап научно-исследовательских работ в области повышения надежности основной пушки вертолета Rooivalk совместно с другими подразделениями и дочерними компаниями конгломерата Denel (Denel Vehicle Systems и Denel Land Systems).

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
ЮАР
Япония
Продукция
A400M
SA 330
Компании
Airbus
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