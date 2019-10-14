Гансы и Фрицы опять седлают мотоциклы!

Российские средства РЭБ не страшны двухколесным тевтонам

Усилиями отечественного кинематографа образ немецкого оккупанта таков: он вооружен МП-38 и передвигается в основном на мотоцикле. И если пистолет-пулемет был преимущественно оружием младших командиров, то мотоциклы были действительно широко распространенной техникой вермахта и ваффен-СС.

Бурное развитие мотоиндустрии в "межвоенной" Германии было в определенной степени связано с запретами и ограничениями, наложенными на нее "Версальским миром". Под них строительство мотоциклов и их применение в вооруженных силах не попадало.

В результате первые мотоциклетные батальоны, обладавшие невероятной для того времени мобильностью и огневой мощью (в коляске мотоцикла монтировался пулемет или огнемет, он мог буксировать 37-мм противотанковую пушку), появились в немецкой армии еще в 1935 году.

Во время Польской и Французской кампаний мотоциклетные подразделения необыкновенно успешно действовали в связке с танками, самостоятельно осуществляли разведывательно-дозорные действия, вели патрулирование.

Война против СССР внесла серьезные коррективы в боевое применение мотоциклов. И хотя русские морозы и распутица несколько урезали их возможности, вермахт их использовал довольно широко вплоть до своего окончательного разгрома.

Сегодня, когда в Германии вновь заговорили об "угрозе с Востока" и снова рассматривают нашу страну как потенциального противника, немецкие стратеги вспомнили о мототехнике. Впрочем, делается это не для того, чтобы произвести впечатление на "потенциального противника" путем обращения к "архетипу". Дело в том, что нынешние немецкие солдаты надеются с помощью мотоциклов справиться с российскими системами РЭБ, являющимися одними из главных страшилок для армий НАТО.

Но когда российские системы разорвут интернет-соединения и обрушат сетевые серверы Североатлантического блока, бундесвер не будет ни ослеплен, ни оглушен. Поскольку его глазами и ушами станут мотоциклетные команды панцергренадеров, которые возьмут на себя функции не только Интернета и радиосвязи, но и разведывательных БПЛА, "освещая" пути предстоящего движения войсковых колонн.

Воссозданные мотоциклетные подразделения ВС ФРГ оснащены кроссовыми мотоциклами BMW F 850 GS. Вес машины, оснащенной полуавтоматическим переключением передач (не надо выжимать сцепление) около 280 кг, мощность 95 л.с. 20 литровый бак обеспечивает солидный запас хода. Сегодня мотоциклисты-панцергренадеры усиленно отрабатывают возможные сценарии боевых задач. Причем особое внимание уделяется умению ориентироваться с помощью компаса и карты, поскольку все навигационные системы, как ожидается, будут выведены русскими из строя.

А приказы будут доставляться, как раньше – на бумаге, в пакете с сургучной печатью, или на флешках. То есть немцы – молодцы, не унывают и, похоже, готовы биться с врагом даже каменными топорами. Но как бы быстро не ездили панцергренадеры, вопрос о том, насколько эффективно могут действовать войска с такой "связью" в современной войне, относиться к разряду риторических.

Борис Джерелиевский

Газета "Военно-промышленный курьер",