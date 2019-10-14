Украина показала сверхзвуковую ракету "Блискавка"

Мілітарний Портал / YouTube

Конструкторское бюро (КБ) "Южное" на выставке "Зброя та безпека — 2019" ("Оружие и безопасность — 2019") в Киеве представило макет сверхзвуковой ракеты "Блискавка" ("Молния") воздушного старта. Соответствующее видео опубликовал Украинский милитаристский портал.

Запускать ракету класса "воздух-поверхность" предлагается с бомбардировщика Су-24М и истребителя Су-27, находящихся в составе Воздушных сил Вооруженных сил Украины. "Ракета не требует существенного переоборудования этих самолетов", —говорится в сообщении портала.

В августе "Южное" показало стендовые огневые испытания третьей ступени ракеты-носителя среднего класса "Циклон-4".

В марте американское издание Popular Mechanics, ссылаясь на источники в ракетно-космической отрасли Украины, сообщило, что "Южное", расположенное в украинском Днепре, разрабатывает для Саудовской Аравии гиперзвуковую многоразовую космическую систему, предназначенную для запуска небольших спутников.