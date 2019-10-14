Войти
14.10.2019
Lenta.ru

Украина показала сверхзвуковую ракету "Блискавка"

147
0
0

Мілітарний Портал / YouTube

Конструкторское бюро (КБ) "Южное" на выставке "Зброя та безпека — 2019" ("Оружие и безопасность — 2019") в Киеве представило макет сверхзвуковой ракеты "Блискавка" ("Молния") воздушного старта. Соответствующее видео опубликовал Украинский милитаристский портал.

Запускать ракету класса "воздух-поверхность" предлагается с бомбардировщика Су-24М и истребителя Су-27, находящихся в составе Воздушных сил Вооруженных сил Украины. "Ракета не требует существенного переоборудования этих самолетов", —говорится в сообщении портала.

В августе "Южное" показало стендовые огневые испытания третьей ступени ракеты-носителя среднего класса "Циклон-4".

В марте американское издание Popular Mechanics, ссылаясь на источники в ракетно-космической отрасли Украины, сообщило, что "Южное", расположенное в украинском Днепре, разрабатывает для Саудовской Аравии гиперзвуковую многоразовую космическую систему, предназначенную для запуска небольших спутников.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Саудовская Аравия
США
Украина
Продукция
Су-24
Су-24М
Су-27
Циклон-4
Проекты
Воздушный старт
ГЗЛА
Похожие новости
22.07.2019
Война расставляет все точки над i
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
22.08.2017
Приоритетные направления Государственной программы вооружений и военно-техническое сотрудничество
17.07.2017
Даже муха не пролетит
18.08.2008
Техника войны. О вооружении, использованном в грузино-осетинском конфликте
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.10 04:14
  • 1
Войска дяди Васи против войск дяди Сэма
  • 14.10 04:11
  • 1
"Мы не вечные просители": Турция объяснила покупку С-400
  • 14.10 03:59
  • 37
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 14.10 03:37
  • 1
ВПК США может лишиться поставок тантала из Конго
  • 14.10 03:29
  • 1
Каким будет белорусско-российский ответ на американские учения?
  • 14.10 01:46
  • 14
США выводят из игры целый класс российских боевых кораблей
  • 14.10 00:28
  • 7
Минобороны может подписать новый контракт на Су-34, рассматривается вопрос о переносе производства - газета
  • 13.10 23:16
  • 7
Китай представил вертолёт собственной разработки для условий высокогорья
  • 13.10 22:07
  • 11
Робот "Федор" может стать торговой маркой
  • 13.10 17:04
  • 1
В армии нет денег? В чем депутаты винят правительство
  • 13.10 14:11
  • 20
Запуск станции "Луна-25" может быть вновь отложен
  • 13.10 10:47
  • 5
В США хотят ввести эмбарго на поставки оружия для Турции
  • 13.10 10:22
  • 1935
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.10 21:48
  • 1
"Газпром" и "Saudi Aramco" отнесли к главным виновникам глобального потепления
  • 12.10 19:32
  • 6
На вооружении российского спецназа появилась специальная вертолетная эскадрилья