НАСА анонсировало полет астронавтов на корабле SpaceX

Первый полет космического корабля Crew Dragon с американскими астронавтами на борту к Международной космической станции (МКС) может состояться в первом квартале 2020 года, сообщает SpaceNews.

"Если все пойдет по плану, это [первый полет Crew Dragon с экипажем на борту] будет в первом квартале следующего года", — сказал глава НАСА Джим Брайденстайн во время посещения объектов компании SpaceX в Калифорнии (США).

Американское издание отмечает, что заявленным планам может помешать неготовность парашютов и системы аварийного спасения космического корабля.

В октябре директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявил, что в 2020 году госкорпорация не сможет запустить третий космический корабль "Союз МС" к МКС, если это понадобится НАСА в случае неготовности Crew Dragon и Starliner.

В марте компания SpaceX отправила к МКС Crew Dragon, что стало первым испытательным орбитальным полетом в рамках программы CCtCap (Commercial Crew Transportation Capability), предполагающей создание компаниями SpaceX и Boeing пилотируемых кораблей для доставки астронавтов НАСА на низкую околоземную орбиту.

В настоящее время людей на МКС, включая американских астронавтов, доставляют исключительно российские "Союзы МС". Соответствующий контракт НАСА и "Роскосмоса" истекает в феврале 2020 года.