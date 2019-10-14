Стало известно о планах США отправить тысячи военных в Саудовскую Аравию

США решили направить в Саудовскую Аравию тысячи военнослужащих. Причиной этого стали нападения на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.

Об отправке американских военных в Саудовскую Аравию сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters. При этом число военнослужащих не уточняется.

Позже Пентагон подтвердил данную информацию. Ведомство сообщило, что США перебросят в Саудовскую Аравию еще 3 тыс. военнослужащих, две батареи ЗРК Patriot, одну (противоракетную) систему THAAD.

Напомним, в сентябре ПВО Саудовской Аравии не смогла защитить нефтяные объекты страны от атаки дронов и ракет. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Однако Саудовская Аравия, США и страны Европы обвиняют Иран, утверждая, что хуситы провести такую атаку не смогли бы.

Анастасия Воробьева