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14.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

Стало известно о планах США отправить тысячи военных в Саудовскую Аравию

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Источник изображения: Athit Perawongmetha/Reuters

США решили направить в Саудовскую Аравию тысячи военнослужащих. Причиной этого стали нападения на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.

Об отправке американских военных в Саудовскую Аравию сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters. При этом число военнослужащих не уточняется.

Позже Пентагон подтвердил данную информацию. Ведомство сообщило, что США перебросят в Саудовскую Аравию еще 3 тыс. военнослужащих, две батареи ЗРК Patriot, одну (противоракетную) систему THAAD.

Напомним, в сентябре ПВО Саудовской Аравии не смогла защитить нефтяные объекты страны от атаки дронов и ракет. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Однако Саудовская Аравия, США и страны Европы обвиняют Иран, утверждая, что хуситы провести такую атаку не смогли бы.



Анастасия Воробьева

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Йемен
Саудовская Аравия
США
Продукция
Patriot ЗРК
THAAD
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