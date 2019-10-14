В дальний космос полетят генно-модифицированные люди, считает космонавт Кононенко

По его словам, будут выращиваться искусственно поколения таких людей, более устойчивых к жёсткой радиации

Москва. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Развитие биоинженерных технологий, которые позволят создать модифицированную версию человека, может внести большой вклад в исследование дальнего космоса, считает командир отряда космонавтов Олег Кононенко.

"Главная опасность для человека (в космическом пространстве) - радиационная. Лично моё глубокое убеждение, что в дальний космос полетят генно-модифицированные люди", - сказал Кононенко на "круглом столе" в МГТУ имени Баумана.

По словам космонавта, задача создания человека, способного переносить радиацию при минимальных средствах защиты, является перспективной для изучения дальнего космоса в будущем.

"Мне кажется, что будут выращиваться искусственно поколения таких людей, которые будут уже более устойчивы к жёсткой радиации. Конечно, сделать что-то живое полностью устойчивым к такой радиации будет тяжело", - добавил Кононенко.

На земле человек получает дозу ионизирующего излучения постоянно, фоновое облучение в год составляет порядка 1 мЗв (1000 мкЗв).

Между тем уровень космической радиации значительно выше. При этом в настоящее время нет легких материалов, пригодных для использования в космосе, которые в состоянии уберечь исследователей от радиации, особенно в условиях солнечных вспышек.

"Даже если говорить о месячном пребывании космонавта на орбите Луны, то нужно иметь в виду, что ряд вопросов, например, присутствие радиации, не решен. Эту задачу надо решать, подходов к ней не сказать, чтобы много. Мы не сильно продвинулись по отношению к тем экспедициям, которые были когда-то", - отмечал в марте 2018 года гендиректор Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Олег Горшков.

Изучение влияния различных факторов дальнего космоса на человека собираются провести в ходе экспериментов "Бион-2" и "Возврат", в ходе которых в космос запустят мышей на возвращаемых аппаратах.

Заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Владимир Сычев ранее сообщил журналистам, что запуск космического аппарата в рамках эксперимента "Бион-2" пока назначен на 2022 год, но в связи с тем, что в проект включается Франция, полет, скорее всего, состоится в 2023 году.

"Будем надеяться, что в 2022-2023 году "Бион-2" полетит, высота полета составит 800 км. Биологические объекты будут впервые на такой высоте, не считая полетов американцев на Луну. Мы попытаемся понять, что дает увеличение на порядок дозовой радиационной нагрузки на организм животных", - сказал В.Сычев декабре 2018 года.