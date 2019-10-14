Ради Москвы: Норвегия не построит "ракетный щит"

Норвегия отказалась от "ракетного щита" НАТО из-за России

Норвегия решила не закупать оборудование для присоединения страны к ПРО НАТО после подробного рассмотрения политики безопасности. По мнению Осло, это поможет снизить градус напряженности в отношениях с Россией.

Власти Норвегии отказались закупать оборудование, которое нужно, чтобы присоединить страну к системе противоракетной обороны (ПРО) НАТО, сообщило издание Klassekampen со ссылкой на бюджетное послание. Журналисты отметили, что государство пришло к такому решению после тщательного анализа факторов политики безопасности. Теперь Осло не рассматривает возможность приобретения датчиков верхнего уровня или ракет-перехватчиков, которые могут быть интегрированы в противоракетную систему альянса.

Эксперт по России Джулия Вильхельмсен пояснила газете, что такое решение может сократить "растущее напряжение" в отношениях с Москвой.

Норвежские СМИ обратили внимание, что Осло долгие годы поддерживал идею создания защитной системы НАТО, но при этом выступал против того, чтобы альянс стал частью планов Вашингтона по ПРО. Позиция норвежской стороны изменилась в 2010 году, когда стало понятно, что система не направлена против России. Хотя в секретном документе оборонного ведомства Норвегии от 2017 года указывалось, что страна должна присоединиться к проекту именно из-за российской угрозы, подчеркнули журналисты.

К основным компонентам ПРО военно-политического блока относятся размещенные в Испании эсминцы ВМС США, оснащенные противоракетной системой "Иджис", управляемая американской стороной наземная система "Иджис" в Румынии, а также радар раннего предупреждения, который базируется в Турции.

В представленной президентом США Дональдом Трампом обновленной стратегии по развитию ПРО были расставлены приоритеты нынешней американской администрации с учетом новых вызовов и угроз. К ним Вашингтон отнес в том числе Россию. Согласно этой стратегии, объекты ПРО Соединенных Штатов в Румынии и Польше получат новую модификацию зенитной управляемой ракеты заатмосферного перехвата SM-3.

В Европе регулярно заявляют о "растущей российской угрозе", но в феврале прошлого года министр обороны Норвегии Тоне Скоген заявила членам подкомитета Европарламента по безопасности и обороне, что норвежская сторона не видит угрозы для национальной безопасности государства со стороны Москвы.

К тому же Осло не считает, что "в ближайшее время она может такую угрозу представлять".

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен в январе этого года в своей ежегодной речи в Военном обществе Осло заявил о возможности войны в Европе, но при этом признал, что Москва не является глобальным соперником для США и Запада. В то же время глава норвежского военного ведомства утверждал, цель России - в разрушении и подрыве единства Запада и международного сотрудничества в ряде областей.

Кроме ПРО, в планах США в Норвегии - размещение новой радиолокационной станции (РЛС) "Глобус-2". Ее собираются установить в норвежском Варде в 55 км от российской границы. Строительство радара планируется завершить в 2020 году.

Официальная задача этой РЛС - отслеживание космического мусора. При этом российские и западные эксперты обратили внимание, что этот объект расположен вблизи проекции вероятных траекторий ракет, стартующих из европейских районов России, в том числе с базы Северного флота. То есть, по их мнению, этот комплекс - одно из ключевых звеньев в американской системе предупреждения возможного ракетно-ядерного удара.

В середине мая телеканал NRK сообщил о начале строительства "Глобуса-2". Там пояснили, что новый радар станет модернизированной версией "Глобуса", установленного в 1990-х годах. Американские власти выделили на строительство новой РЛС порядка $118 млн. С ее помощью Норвегия сможет следить за обеспечением своих интересов в регионе и наблюдать за объектами в космосе, пояснили на телеканале.

Подполковник Тормод Хейер из Норвежского колледжа обороны при этом выразил опасение по поводу возможной реакции Москвы на эти действия.

Он предположил, что это вооружение может сделать указанную территорию целью атаки в случае вооруженного конфликта. По мнению подполковника, разрешение на присутствие американцев в Варде - плод не очень грамотной политики Норвегии. "Я думаю, что лучше всего было отправлять норвежских операторов для обучения в США. И Россия, и США, и Норвегия выиграли бы от этого", - сказал он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что Россия примет ответные меры после размещения американской РЛС в Варде. "В общем-то ни для кого не секрет, что получаемая [РЛС] информация передается непосредственно в США. Мы этот вопрос ставили регулярно перед норвежской стороной, норвежские официальные лица уходят от разъяснений", - сказала она.

Лидия Мисник