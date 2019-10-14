Зона опасности: что ждет турецкие войска в Сирии

Турция ожидает от НАТО поддержки военной операции в Сирии

Турецкие войска вошли в Сирию. Анкара планирует зачистить турецко-сирийскую границу и прилегающие территории от террористов и отрядов курдского ополчения, которое уже объявило мобилизацию. С деталями операции ВС Турции разбирался военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок.

Подразделения армии Турции выдвинулись на северо-восток Сирии, вытесняя из этого района курдских ополченцев, сообщает агентство ТАСС. Администрация самопровозглашенной Демократической федерации Северной Сирии объявила мобилизацию и призвала сопротивляться турецкой армии вне зависимости от национальности.

Главная цель анонсированной Турцией операции под названием "Источник мира" - оттеснить курдские отряды народной самообороны (YPG), которых Анкара считает террористами, подальше от своих границ.

Турецкие власти рассчитывают создать на территории северо-востока Сирии вдоль своих границ 32-километровую "зону безопасности", свободную от курдского ополчения.

В этом плане представляет интерес проанализировать позиции всех заинтересованных сторон и их возможные действия в турецко-курдском конфликте.

Для начала рассмотрим позицию России. Что касается Москвы, то Кремль не заинтересован в каком бы то ни было усилении своей военной активности в Сирии. С российской стороны уже приведены обычные в таких случаях тезисы об уважении территориальной целостности и суверенитета Сирийской Арабской Республики. Не обошли вниманием в официальных заявлениях и формирование в Сирии Конституционного комитета, а также его предстоящее первое заседание. Кроме того, Москва не желает осложнять взаимоотношения с Анкарой. Наоборот, в настоящее время создаются многочисленные предпосылки для углубления сотрудничества, причем по очень многообещающим направлениям, включая масштабное военно-техническое сотрудничество.

Что касается осуществляемой в настоящее время операции со стороны ВС Турции, то между соответствующими военными инстанциями с российской и турецкой сторон осуществляется взаимный обмен необходимой информацией. Это делается в первую очередь для того, чтобы не допустить ненужных в этой ситуации инцидентов.

Дамаск же вынужден будет ограничиться сугубо политическими заявлениями о нарушении норм международного права, и не более того.

Надо сказать, боеспособность вооруженных сил Сирии в последнее время несколько поднялась. В ходе долголетней гражданской войны и противоборства с террористическими формированиями сирийская армия получила определенный боевой опыт.

Однако по своему составу и оснащенности вооруженные силы Сирии даже в самом первом приближении не могут сравниться с боевыми и оперативными возможностями турецкой армии.

Тем более, что ранее во многих случаях добиваться успеха сирийской армии позволяло полное господство в воздухе, которое обеспечивали российские Воздушно-космические силы. Иными словами, сирийская армия находится сегодня далеко не в той весовой категории, чтобы вступить в открытое вооруженное противоборство с турецкой армией и в равном бою отстоять территориальную целостность своей страны. И в Анкаре, и в Дамаске отдают себе в этом достаточно трезвый отчет.

Что касается Соединенных Штатов, то им в настоящее время ввязываться в какой-либо масштабный вооруженный конфликт на севере Сирии абсолютно не с руки.

В первую очередь это связано с масштабными внутриполитическими проблемами. Помимо этого, военное присутствие вооруженных сил США в регионе (за исключением, пожалуй, ВВС и отчасти ВМС) чисто символическое.

Полная абсурдность ситуации для Вашингтона в этом случае заключается в том, что поддерживая курдов, США будут вынуждены так или иначе вступить в вооруженный конфликт с государством-участником НАТО.

Тем не менее, в плане сохранения военно-политического лица Соединенным Штатам ту или иную помощь курдским формированиям оказать все же придется. Вполне возможно, что будут поставки вооружения, боеприпасов, материально технических средств, оказана помощь в ремонте боевой техники. Однако вряд ли масштабы американской помощи существенным образом скажутся на ходе и исходе турецко-курдского конфликта.

Страны ЕС по поводу событий на северо-востоке Сирии, скорее всего, ограничатся сугубо политическими заявлениями.

Иран, надо полагать, и вовсе останется в стороне от этого конфликта и вряд ли примет какое-либо деятельное участие в противоборстве курдов и турецкой армии.

Не примет никакого участия в событиях и Ирак, у которого в настоящее время более чем достаточно своих внутренних проблем. Разве что на северо-восток Сирии прибудет некоторое количество добровольцев из иракского Курдистана.

Таким образом, скорее всего, действия ВС Турции по созданию на территории северо-востока Сирии вдоль своих границ 32-километровой "зоны безопасности" пройдут примерно по сценарию завершившейся в марте 2018 года операции "Оливковая ветвь".

Тогда в ходе боевых действий турецкая армия взяла штурмом город Африн, выбив оттуда курдские "Отряды народной самообороны". Под контролем курдов в марте остался лишь небольшой анклав к северо-востоку от города Алеппо, зажатый с трех сторон протурецкими боевиками, а с юга - правительственными силами. Кроме заявлений политического характера, никаких других действий в тот раз мировое сообщество не продемонстрировало.

Так что и на этот раз есть основания предполагать, что Третьей мировой войны из-за очередной операции ВС Турции не начнется. А исход очередного курдско-турецкого конфликта во многом предопределен из-за подавляющего превосходства турецкой армии в тяжелых вооружениях и ее полного господства в воздухе.

Определенный интерес для наблюдателей в ходе этого конфликта будет представлять анализ сильных и слабых сторон как турецкой армии, так и курдских формирований, а также соответствие ранее заявленным тактико-технических характеристик тех или иных образцов вооружения и военной техники. К примеру, от основных боевых танков "Леопард" в сражениях ожидали гораздо большего, нежели чем они смогли проявить в ходе предыдущих боевых действий. В ряде вооруженных столкновений ниже заявленной оказались и индивидуальная подготовка некоторых турецких военнослужащих, и их упорство в достижении поставленных боевых задач. Остается только наблюдать, каким образом и в какие сроки турецкая армия будет добиваться выполнения целей, поставленных руководством страны.

Михаил Ходаренок - военный обозреватель "Газеты.Ru".