Войти
14.10.2019
Военное обозрение

В США представят перспективный снаряд XM1113, использующий ракетные технологии

165
0
0

Компания General Dynamics собирается представить снаряд с увеличенным радиусом действия, использующий ракетные технологии. Это должно произойти на конгрессе Ассоциации армии США (AUSA) в Вашингтоне.

Источник изображения: General Dynamics

В Вашингтоне, на конгрессе Ассоциации армии США (AUSA), один из крупнейших форумов по наземным войнам в мире, компания General Dynamics собирается представить свою новинку - активно-реактивный снаряд XM1113 увеличенного радиуса действия, использующий ракетные технологии. Три бизнес-подразделения корпорации будут присутствовать как на ежегодном мероприятии, так и выставке AUSA 2019, чтобы продемонстрировать инновационные технологии, которые, в перспективе, должны обеспечить успешное проведение мультидоменных операций армии США.

В XM1113 используется усиленный реактивный метательный заряд XM654. Он должен позволить новому артиллерийскому снаряду поражать цель на дистанции 40 км, будучи выпущенным из существующих 155-мм гаубиц, и достичь дальности 65-70 км для перспективных М777 ER, пушек с удлиненным стволом. Дальнобойность данных снарядов на 30% превышает дальность снарядов M549A1.

Источник изображения: General Dynamics

Новый снаряд должен получить систему самонаведения на основе GPS-навигации, что позволит ему наносить точечные удары по стационарным объектам с заранее известными координатами. Традиционное взрывчатое вещество, ТНТ, которое используется в типичных артиллерийских снарядах, также было заменено более "безопасным" и менее взрывоопасным, которое в меньшей степени чувствительно к внешним факторам. В случае, если конвой с новыми боеприпасами попадет под обстрел, вероятность того, что снаряды сдетонируют, будет существенно меньше.

В XM1113 объединены свойства активного и реактивного снарядов. Начальную скорость такому боеприпасу сообщают газы, образующиеся от сгорания метательного заряда – в данном случае XM654 - в каморе орудия. В определенный момент, на траектории начинает работать реактивный двигатель – он придает летящему снаряду дополнительную скорость.

Активно-реактивные снаряды применяются в том числе и в российской армии. В частности, такие снаряды используются для САУ 2С7 "Пион" калибра 203 мм.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
2С7 Пион
HMMWV
Компании
General Dynamics
M777
Похожие новости
05.05.2017
Новые ударные бригады британской армии
09.11.2016
США быстро закупают норвежскую технологию после российского вторжения: им нужна бoльшая ударная сила (Teknisk Ukeblad, Норвегия)
08.02.2016
Бронетанковая оборона: Россия удерживает свою позицию на мировом рынке тяжелой техники
03.12.2012
Интегрированное поле боя
07.12.2009
Морские беспилотные авиационные системы: сегодня и завтра
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.10 04:14
  • 1
Войска дяди Васи против войск дяди Сэма
  • 14.10 04:11
  • 1
"Мы не вечные просители": Турция объяснила покупку С-400
  • 14.10 03:59
  • 37
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 14.10 03:37
  • 1
ВПК США может лишиться поставок тантала из Конго
  • 14.10 03:29
  • 1
Каким будет белорусско-российский ответ на американские учения?
  • 14.10 01:46
  • 14
США выводят из игры целый класс российских боевых кораблей
  • 14.10 00:28
  • 7
Минобороны может подписать новый контракт на Су-34, рассматривается вопрос о переносе производства - газета
  • 13.10 23:16
  • 7
Китай представил вертолёт собственной разработки для условий высокогорья
  • 13.10 22:07
  • 11
Робот "Федор" может стать торговой маркой
  • 13.10 17:04
  • 1
В армии нет денег? В чем депутаты винят правительство
  • 13.10 14:11
  • 20
Запуск станции "Луна-25" может быть вновь отложен
  • 13.10 10:47
  • 5
В США хотят ввести эмбарго на поставки оружия для Турции
  • 13.10 10:22
  • 1935
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.10 21:48
  • 1
"Газпром" и "Saudi Aramco" отнесли к главным виновникам глобального потепления
  • 12.10 19:32
  • 6
На вооружении российского спецназа появилась специальная вертолетная эскадрилья