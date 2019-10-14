В США представят перспективный снаряд XM1113, использующий ракетные технологии

Компания General Dynamics собирается представить снаряд с увеличенным радиусом действия, использующий ракетные технологии. Это должно произойти на конгрессе Ассоциации армии США (AUSA) в Вашингтоне.

Источник изображения: General Dynamics

В Вашингтоне, на конгрессе Ассоциации армии США (AUSA), один из крупнейших форумов по наземным войнам в мире, компания General Dynamics собирается представить свою новинку - активно-реактивный снаряд XM1113 увеличенного радиуса действия, использующий ракетные технологии. Три бизнес-подразделения корпорации будут присутствовать как на ежегодном мероприятии, так и выставке AUSA 2019, чтобы продемонстрировать инновационные технологии, которые, в перспективе, должны обеспечить успешное проведение мультидоменных операций армии США.

В XM1113 используется усиленный реактивный метательный заряд XM654. Он должен позволить новому артиллерийскому снаряду поражать цель на дистанции 40 км, будучи выпущенным из существующих 155-мм гаубиц, и достичь дальности 65-70 км для перспективных М777 ER, пушек с удлиненным стволом. Дальнобойность данных снарядов на 30% превышает дальность снарядов M549A1.

Источник изображения: General Dynamics

Новый снаряд должен получить систему самонаведения на основе GPS-навигации, что позволит ему наносить точечные удары по стационарным объектам с заранее известными координатами. Традиционное взрывчатое вещество, ТНТ, которое используется в типичных артиллерийских снарядах, также было заменено более "безопасным" и менее взрывоопасным, которое в меньшей степени чувствительно к внешним факторам. В случае, если конвой с новыми боеприпасами попадет под обстрел, вероятность того, что снаряды сдетонируют, будет существенно меньше.

В XM1113 объединены свойства активного и реактивного снарядов. Начальную скорость такому боеприпасу сообщают газы, образующиеся от сгорания метательного заряда – в данном случае XM654 - в каморе орудия. В определенный момент, на траектории начинает работать реактивный двигатель – он придает летящему снаряду дополнительную скорость.

Активно-реактивные снаряды применяются в том числе и в российской армии. В частности, такие снаряды используются для САУ 2С7 "Пион" калибра 203 мм.