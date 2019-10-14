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14.10.2019
ТАСС

Медведев: достижения Леонова позволили стране укрепить свое лидерство в освоении космоса

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Томас Стаффорд и Алексей Леонов с киноаппаратом "К3А" на борту орбитального комплекса "Союз-Аполлон"
Томас Стаффорд и Алексей Леонов с киноаппаратом "К3А" на борту орбитального комплекса "Союз-Аполлон".
Источник изображения: © Фото : NASA / Музей Красногорского механического завода

Премьер отметил, что космонавт "был одним из первых покорителей Вселенной и не боялся рисковать жизнью ради разгадки ее тайн"

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Достижения космонавта Алексея Леонова позволили стране укрепить свое лидерство в освоении космоса и дало импульс развитию ракетно-космической отрасли. Такое мнение премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети Facebook, где он опубликовал слова соболезнования в связи с кончиной космонавта.


"Легендарный летчик-космонавт, он был одним из первых покорителей Вселенной и не боялся рисковать жизнью ради разгадки ее тайн. Его выход в открытый космос стал настоящим подвигом, которым мы гордимся до сих пор. Это достижение позволило нашей стране укрепить свое лидерство в освоении космоса, дало мощнейший импульс развитию ракетно-космической отрасли", - заявил Медведев.

Премьер подчеркнул, что "разносторонний талант Алексея Архиповича Леонова проявлялся в преподавательской и общественной работе, в его картинах и книгах". "Но главное - в том, как он умел смотреть на мир: мудро, глубоко, с высоты своего огромного жизненного опыта. А блестящий профессионализм, дисциплинированность и стойкость, которые Алексей Архипович не раз проявлял на орбите, служат примером для нового поколения космонавтов", - добавил глава российского правительства.

Позднее пресс-служба кабмина РФ опубликовала текст телеграммы соболезнования, направленной Медведевым в адрес родных и близких Леонова. В ней, в частности отмечается, что с именем космонавта связано выполнение знаменитой международной программы "Союз-Аполлон". "Алексей Архипович и его товарищи на собственном примере доказали: в космосе нет и не может быть границ", - говорится в телеграмме.

Леонов умер в Москве на 86-м году жизни, сообщила в пятницу ТАСС его помощница Наталья Филимонова.

Леонов совершил два космических полета, налетав в общей сложности 7 суток 33 минуты. Первый полет состоялся 18-19 марта 1965 года, космонавт был вторым пилотом корабля "Восход-2" (командир - Павел Беляев). В ходе него 18 марта Леонов первым в мире вышел в открытый космос. В ходе второго полета 15-21 июля 1975 года он как командир экипажа участвовал в первой стыковке космических кораблей разных стран - "Союза-19" (СССР) и Apollo 18 (США). Тогда на орбите состоялась встреча и историческое рукопожатие членов двух экипажей - Алексея Леонова, Валерия Кубасова, Вэнса Бранда, Томаса Стаффорда и Дональда Слейтона.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
США
Персоны
Медведев Дмитрий
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