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14.10.2019
Интерфакс-АВН

Министр обороны Германии пообещала странам Балтии защиту от возможной военной угрозы

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Солдаты бундесвера.
Солдаты бундесвера.
Источник изображения: bundeswehr-journal.de

Рига. 11 октября. ИНТЕРФАКС/BNS - Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заверила Латвию, что в сфере безопасности она может рассчитывать на ФРГ.

"Латвия стопроцентно может положиться на НАТО как на надежного союзника", -

заявила Крамп-Карренбауэр в пятницу журналистам в Риге.

Она напомнила, что Германия сотрудничает с Латвией и Балтией в целом и является их союзником по НАТО, а пятая статья договора НАТО для Германии является абсолютно обязательной.

Министр также отметила, что Германия в странах Балтии участвует в различных оборонных мероприятиях, в том числе входит в состав боевой группы альянса в Литве и участвует в патрулировании воздушного пространства.

"Несомненно, что мы это сотрудничество продолжим", - подчеркнула министр.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Латвия
Литва
Проекты
NATO
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