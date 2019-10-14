Патрушев 15 октября отправляется с визитом на Кубу

Будет обсуждаться международная безопасность и взаимодействие по линии правоохранительных органов, военных ведомств и спецслужб

Москва. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 15-16 октября посетит Кубу, сообщили в пресс-службе СБ РФ.

"Николай Патрушев проведет консультации по вопросам региональной и международной безопасности, а также по тематике, связанной с дальнейшим взаимодействием России и Кубы по линии правоохранительных органов, военных ведомств и спецслужб", - сообщили в Совбезе РФ.

На прошлой неделе Кубу посетил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Во время визита Медведев заявил, что 60-летний опыт противодействия эмбарго на Кубе демонстрирует безуспешность попыток экономического давления на эту страну, также безуспешным будет и давление, оказываемое на Россию.

"Опыт Кубы в течение практически шести десятилетий противодействия эмбарго свидетельствует о том, что такие попытки все равно ничего не достигнут, как не достигнут никакого успеха и попытки давить на нашу страну", - сказал Медведев по итогам российско-кубинских переговоров.

Он отметил, что российско-кубинский диалог "нравится далеко не всем".

"В последние месяцы ужесточилась экономическая блокада Кубы со стороны США, налицо стремление создать токсичную атмосферу вокруг экономического сотрудничества с Кубой, отпугнуть экономических инвесторов, а по сути, провести энергетическую блокаду острова", - отметил Медведев.

Россия, подчеркнул Медведев, полностью поддерживает справедливые требования Гаваны о прекращении экономической блокады. "Хочу еще раз подчеркнуть: у Кубы в нашей стране есть верные друзья, наша страна является надежным партнером тех, для кого понятие суверенитета, независимости - основа национального характера и государственной политики", - сказал Медведев.