Войти
14.10.2019
Интерфакс-АВН

Патрушев 15 октября отправляется с визитом на Кубу

165
0
0
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Будет обсуждаться международная безопасность и взаимодействие по линии правоохранительных органов, военных ведомств и спецслужб

Москва. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 15-16 октября посетит Кубу, сообщили в пресс-службе СБ РФ.

"Николай Патрушев проведет консультации по вопросам региональной и международной безопасности, а также по тематике, связанной с дальнейшим взаимодействием России и Кубы по линии правоохранительных органов, военных ведомств и спецслужб", - сообщили в Совбезе РФ.

На прошлой неделе Кубу посетил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Во время визита Медведев заявил, что 60-летний опыт противодействия эмбарго на Кубе демонстрирует безуспешность попыток экономического давления на эту страну, также безуспешным будет и давление, оказываемое на Россию.

"Опыт Кубы в течение практически шести десятилетий противодействия эмбарго свидетельствует о том, что такие попытки все равно ничего не достигнут, как не достигнут никакого успеха и попытки давить на нашу страну", - сказал Медведев по итогам российско-кубинских переговоров.

Он отметил, что российско-кубинский диалог "нравится далеко не всем".

"В последние месяцы ужесточилась экономическая блокада Кубы со стороны США, налицо стремление создать токсичную атмосферу вокруг экономического сотрудничества с Кубой, отпугнуть экономических инвесторов, а по сути, провести энергетическую блокаду острова", - отметил Медведев.

Россия, подчеркнул Медведев, полностью поддерживает справедливые требования Гаваны о прекращении экономической блокады. "Хочу еще раз подчеркнуть: у Кубы в нашей стране есть верные друзья, наша страна является надежным партнером тех, для кого понятие суверенитета, независимости - основа национального характера и государственной политики", - сказал Медведев.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Куба
Россия
США
Персоны
Медведев Дмитрий
Патрушев Николай
Похожие новости
16.04.2013
Оружейники борются за Латинскую Америку. Украина имеет план
19.08.2009
Грузовик особого назначения
03.02.2009
Россия поможет Кубе
19.09.2008
Игорь Сечин открыл союзную Америку. Россия мобилизует Венесуэлу и Кубу на борьбу с США
05.08.2008
Россия может восстановить военную базу на Кубе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.10 04:14
  • 1
Войска дяди Васи против войск дяди Сэма
  • 14.10 04:11
  • 1
"Мы не вечные просители": Турция объяснила покупку С-400
  • 14.10 03:59
  • 37
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 14.10 03:37
  • 1
ВПК США может лишиться поставок тантала из Конго
  • 14.10 03:29
  • 1
Каким будет белорусско-российский ответ на американские учения?
  • 14.10 01:46
  • 14
США выводят из игры целый класс российских боевых кораблей
  • 14.10 00:28
  • 7
Минобороны может подписать новый контракт на Су-34, рассматривается вопрос о переносе производства - газета
  • 13.10 23:16
  • 7
Китай представил вертолёт собственной разработки для условий высокогорья
  • 13.10 22:07
  • 11
Робот "Федор" может стать торговой маркой
  • 13.10 17:04
  • 1
В армии нет денег? В чем депутаты винят правительство
  • 13.10 14:11
  • 20
Запуск станции "Луна-25" может быть вновь отложен
  • 13.10 10:47
  • 5
В США хотят ввести эмбарго на поставки оружия для Турции
  • 13.10 10:22
  • 1935
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.10 21:48
  • 1
"Газпром" и "Saudi Aramco" отнесли к главным виновникам глобального потепления
  • 12.10 19:32
  • 6
На вооружении российского спецназа появилась специальная вертолетная эскадрилья