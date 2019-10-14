Сенатор США выступил за введение эмбарго на поставки вооружений Турции

Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм, который является ближайшим союзником президента США Дональда Трампа, выступил с предложением о введении эмбарго на поставки вооружений и ряда других санкций в отношении Турции. Соответствующий законопроект был опубликован спустя несколько часов после того, как турецкие войска начали наступление на северо-востоке Сирии против курдских формирований, поддерживаемых США. В воскресенье, 6 октября 2019 года, Трамп дал молчаливое согласие на проведение данной операции, которая создает риски возникновения новых конфликтов в регионе и начала гуманитарной катастрофы, говорится в публикации американского издания TheDrive.

Истребители Lockheed Martin F-16C/D Fighting Falcon ВВС Турции (с)

Грэм вместе с сенатором-демократом от Мэриленда Крисом Ван Холленом разработал проект так называемого закона Грэма-Ван Холлена о санкциях против Турции 9 октября 2019 года. Ранее в тот же день турецкие боевые самолеты и артиллерия начали наносить удары по различным объектам курдов на северо-востоке Сирии в рамках операции "Мирная весна".

Предполагаемой целью турецкого правительства является создание буферной зоны глубиной приблизительно 20 миль и шириной 75 миль на противоположной ее южной границе с Сирией стороне. Турция рассматривает курдские Отряды народной самообороны (ОНС) как организацию, которая составляет львиную долю Сирийских демократических сил (СДС), неотделимых от Рабочей партии Курдистана (РПК). И Соединенные Штаты, и Турция определили РПК как террористическую группу, при этом правительство США считает, что ОНС - это отдельная организация. Реальный же характер связей между двумя этими группами не очевиден.

СДС способствовали нейтрализации ИГИЛ в северо-восточной части Сирии, но приостановили эти операции, так же как США и другие зарубежные партнеры. Такая пауза может дать террористам возможность перегруппироваться, и уже есть признаки того, что спящие ячейки в крупных сирийских городах, таких как Ракка, в настоящее время получают приказы о начале атак на силы, поддерживаемые США. Судьба тысяч боевиков ИГИЛ, взятых под стражу СДС, а также их семей в различных лагерях беженцев, остается неопределенной, и, как сообщается, военные США захватили ряд особо важных лиц.

Существуют также опасения, что турецкое вмешательство приведет к этнической чистке курдов и других этнических и религиозных меньшинств из пограничной зоны, что вызовет гуманитарный кризис. Официальные лица в Турции заявили, что "демографическая коррекция" является частью их целей, и что они планируют в конечном итоге перевести сотни тысяч сирийских беженцев с турецкой территории в эту "безопасную зону". Кризис также может предоставить сирийскому диктатору Башару Асаду и его союзникам из Ирана и России возможность добиться важных территориальных завоеваний в восточной части страны, пишет автор статьи для TheDrive.

Сенатор Грэм, который был и продолжает оставаться одним из активных сторонников Трампа, несмотря на серьезный и все разрастающийся внутриполитический скандал, заявил, что с началом новой турецкой операции в Сирии "произойдет катастрофа", и призвал президента занять более жесткую позицию против вмешательства. Трамп, в свою очередь, выступил с заявлением о том, что считает действия Турции "плохой идеей", и пригрозил правительству в Анкаре "уничтожить турецкую экономику", если они продолжатся в том виде, который его не устроит. Тем не менее, он ясно дал понять, что не намерен больше дипломатическим или военным образом вмешиваться в процесс и блокировать прогресс турецких или поддерживаемых Турцией сил в целом.

Очевидная цель законопроекта Грэма-Ван Холлена заключается в том, чтобы помешать турецким военным. Одним из наиболее важных предлагаемых положений является почти полное эмбарго США на поставки вооружений Турции. Документ, в случае, если он станет законом, запретит продажу вооруженным силам Турции американской продукции военного назначения, услуг, технологий и материалов, а также передачу боеприпасов. Кроме этого, будут введены санкции в отношении любых иностранных лиц, которые продают самолеты, транспортные средства и другие "вооружения или продукцию военного назначения" турецким военным, что, говоря простым языком, затронет и национальную оборонную промышленность Турции. Это положит конец сделкам, которые многие из турецких компаний имеют с американскими военными подрядчиками.

Данные ограничения "вступят в силу после принятия закона, если Администрация не будет каждые 90 дней подтверждать Конгрессу, что Турция не действует в Сирии в одностороннем порядке (без поддержки США к востоку от Евфрата и к западу от иракской границы) и не отозвала свои вооруженные силы из районов, оккупированных ею в ходе операции, начавшейся 9 октября 2019 года", - говорится в проекте закона.

Это может серьезно повлиять на возможности турецких военных. Ряд их ключевых систем вооружений, в том числе истребители F-16 Viper, вертолеты UH-60 Black Hawk и CH-47 Chinook в значительной степени зависят от сотрудничества с американскими или другими зарубежными поставщиками в отношении запасных частей и другой поддержки.

Подчеркивая потенциальную значимость этого эмбарго, стоит напомнить о появившихся в июле 2019 года сообщениях о том, что правительство Турции накапливает запасные части для истребителей F-16, помимо прочего, на случай, если правительство США введет жесткие санкции в связи с закупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.

Это будет не первый случай, когда Соединенные Штаты введут такое эмбарго против Турции. Правительство США прекратило продажу вооружений стране в 1975 году в ответ на ее вторжение на север Кипра. За год до этого, Турция начала операцию якобы с целью защиты этнических турок после переворота, организованного на острове греками-киприотами.

Эмбарго оставалось в силе до 1978 года и оказало серьезное влияние на турецкие военные возможности. Новые ограничения на продажу вооружений могут оказаться еще более существенными. Например, ВВС Турции являются одним из крупнейших эксплуатантов истребителей F-16 Viper в мире и имеют в общей сложности около 245 истребителей F-16C/D версий Block 30, 40, и 50. Эти самолеты уже было активно задействованы в операции "Мирная весна", но без постоянных поставок запасных частей могут быстро оказаться бесполезными.

Предлагаемый законопроект также инициирует процесс введения в действие дополнительных экономических санкций в соответствии с существующим законом CAASTA за приобретение систем С-400. Это потребует от администрации Трампа выбора пяти из дюжины вариантов, которые предусматривают серьезные наказания, такие как отключение турецких банков и компаний от финансовых рынков США и препятствование турецкому правительству в получении американских займов.

Законопроект предусматривает санкции против энергетического сектора Турции, в том числе предприятий, занимающихся нефтью и природным газом, а также против ряда высокопоставленных турецких чиновников, включая самого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. При этом в документе предусматриваются исключения для гуманитарной, медицинской помощи, программ по продвижению демократии и помощи в проведении выборов в Турции и, что интересно, обмена разведданными с турецким правительством. В нем также нет упоминаний о выводе американских войск из Турции или прекращении использования военных баз в стране. Поскольку в последние годы отношения между США и Турцией уже испортились, все чаще звучат призывы изъять запас ядерных бомб B61 с авиабазы Инджирлик, совместно используемой ВВС Турции и США.

Конечно, нет никакой гарантии, что законодатели примут этот пакет санкций, или, что Трамп, который имеет тесные отношения с Эрдоганом, его утвердит. Хотя курдские проблемы обычно пользуются широкой поддержкой обеих партий в Конгрессе, и Грэм публично заявил, что он верит в возможность получить право вето. Если санкции все же вступят в силу, неясно, когда турецкое правительство ощутит их последствия. Это может также подтолкнуть Эрдогана к другим партнерам, в частности, к России, которая способна обеспечить турецкую армию новой военной техникой, несмотря на любые угрозы санкций США. Русские уже предложили ряд совместных соглашений, касающихся как передовых боевых самолетов, так и систем противовоздушной обороны.

То, как администрация Трампа и турецкое правительство отреагирует на эту угрозу, еще предстоит выяснить в ближайшем будущем, но это, безусловно, серьезное заявление о неодобрении турецкой интервенции и действий Трампа в отношении данной ситуации от одного из его ближайших политических соратников.