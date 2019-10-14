"Будут плакать": Турчинов о том, как Донбасс отблагодарит ВСУ

Турчинов пообещал, что жители Донбасса будут "плакать и аплодировать"

Население самопровозглашенных ДНР и ЛНР будет "плакать и аплодировать", выражая благодарность Вооруженным силам Украины за то, что те освободят эти территории от "оккупации России", считает бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

Экс-секретарь СНБО в эфире украинского ток-шоу "Право на власть" привел в качестве примера ситуацию с жителями Мариуполя, которые сначала противостояли украинской армии, не впуская ее в город, а потом якобы благодарили военных Украины.

"Через три месяца, даже меньше, освобождали Мариуполь. Те же самые люди, которые ложились под технику, они плакали и аплодировали", - рассказал Турчинов.

Вместе с тем он уверен, что любой житель этого города, отвечая на вопрос о том, хочется ли ему вернуться "под оккупацию России", ответит отрицательно. Это, по-мнению Турчинова, обусловлено "нормальной, качественной" жизнью на Украине.

"И поверьте мне, когда наши военные освободят Донецк и Луганск, будут жители плакать и аплодировать. И благодарить за освобождение", - заключил бывший секретарь ведомства.

Турчинов ранее сделал неоднозначное высказывание о том, что Украина не может объявить России войну. В качестве причины он назвал отсутствие оружия, которое Киев мог бы противопоставить ядерному арсеналу Москвы. Эта реплика была размещена в середине сентября на сайте бывшего секретаря СНБО.

Турчинов также отметил, что единственным решением этой ситуации для Украины может стать укрепление военного потенциала.

"Наступит время, когда в России будут значительно большие проблемы, чем были у Советского Союза в конце существования, и мы освободим не только Крым", - заявил Турчинов, однако не уточнив, кого еще он собрался "освободить".

В России это высказывание не восприняли всерьез. Так, сенатор Алексей Пушков посчитал, что своими словами бывший украинский чиновник в очередной раз доказал "свое мрачное сумасшествие".

"Экс-глава СНБО Украины Турчинов выразил сожаление, что Украина не имеет ядерного оружия и поэтому не может объявить войну России, обладающей мощным ядерным потенциалом", - написал член Совфеда в твиттере, добавив: "Воистину: желая наказать человека, Господь лишает его разума".

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что шел на выборы "как президент мира" и выступает против решения вопросов, связанных с Донбассом и Крымом, военным путем.

"Я хочу закончить войну. Общество не голосовало за президента, который придет и скажет, что у нас военное положение, у нас война, мы будем воевать, у нас армия готова, мы пойдем на Донбасс войной, мы заберем войной свои территории", - сказал он на пресс-конференции, которая прошла 10 октября.

Кроме того, он обратил внимание, что в его политике первым приоритетом являются люди, а затем уже территории. "Вы помните, когда прошлый президент пытался ввести военное положение? Вы помните, что было с людьми, как они реагировали. Страх. Хаос. Вы что, хотите хаоса?" - продолжил Зеленский.

"Если вы такое скажете, то мы должны идти войной на Крым, несмотря на то, что наша армия не готова", - считает президент страны, добавив, что "выбран дипломатический путь".

Под "дипломатическим путем" Зеленский, вероятно, подразумевал согласованную 1 октября "формулу Штайнмайера" и последовавшее за ней объявление о разведении сил в Донбассе.

Однако, если "формулу", которая устанавливает порядок присвоения самопровозглашенным республикам особого статуса, согласовали, то отвод войск так и не был запущен.

1 октября контактная группа договорилась, что к 12 октября войска будут выведены из пилотных зон в районе сел Золотое и Петровское. Однако разведение несколько раз было сорвано.

Ангелина Мильченко