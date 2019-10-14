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14.10.2019
ТАСС

Военный технополис "Эра" за год почти удвоил число направлений исследований

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Военный инновационный технополис "Эра"
Военный инновационный технополис "Эра".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил, что "участвовать в деятельности первого военного иннограда - престижно и перспективно"

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Количество направлений исследований, проводимых в военном инновационном технополисе "Эра", за год увеличилось почти в два раза. Об этом сообщил в пятницу на заседании коллегии Минобороны глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, технополис является эффективной площадкой для взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов военного управления, научно-исследовательских организаций, высших учебных заведений и предприятий промышленности. "Спектр направлений проводимых здесь исследований только за последний год расширился почти в два раза. Для их реализации активно развивается инфраструктура комплекса", - отметил Шойгу.

"Участвовать в деятельности первого военного иннограда - престижно и перспективно, с начала его функционирования в совместную работу включились 250 научных организаций и предприятий промышленности, из них 101 компания заключила соглашения о сотрудничестве", - сказал министр.

В числе уникальных разработок он назвал алгоритмы автономного управления беспилотными летательными аппаратами при отсутствии сигналов спутниковой навигации, базу данных изображений военной техники и объектов капитального строительства (50 тыс. изображений) для использования в системах навигации и наведения средств поражения, которая дает возможность существенно повысить точность попадания в цель, технологию создания макетов органов человека для детального планирования медицинских операций, позволяющую сократить время их проведения и снизить риск осложнений, алгоритм на основе технологий искусственного интеллекта, использование которого повышает эффективность диагностирования заболеваний сердца и обеспечивает выбор оптимальных методов лечения.

Министр напомнил, что многие из достижений были представлены на Международном военно-техническом форуме "Армия - 2019" и отмечены главой государства. "Сегодня рассмотрим, как организуется деятельность технополиса и реализуется программа его развития до 2025 года, направленная на ускоренное внедрение прорывных идеи и технологии в новейшие образцы вооружения и техники", - сказал Шойгу.

Технополис "Эра" создан в соответствии с указом главы государства от 25 июня 2018 года. Строительство первой очереди на площади более 170 тыс. кв. м. продолжалось 155 дней. Концепция военного технополиса призвана решить комплекс задач - ускорить разработку и внедрение прорывных технологий в оборонной сфере, создать инфраструктуру для успешного взаимодействия научных, образовательных и производственных организаций и поддержать талантливую молодежь путем реализации программ для молодых ученых в рядах российской армии.

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