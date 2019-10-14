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14.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

МиГ-29 впервые начали тренировки посадок на "авианосец" в Крыму

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МиГ-29КР
Корабельный истребитель МиГ-29КР (бортовой номер "49 синий") из состава авиагруппы тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», совершает посадку на аэродром Североморск-3, 03.02.2017.
Источник изображения: МО РФ

Палубные летчики МиГ-29КР начали отработку полетов с посадкой на палубу авианосца в Наземном испытательно-тренировочном комплексе (авиационном) (НИТКА) в Крыму, сообщают СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

"Летчики 100-го отдельного корабельного истребительного авиаполка морской авиации Северного флота, прибывшего в конце сентября на аэродром в Саки, проводят интенсивные тренировки с выполнением зацепов на наземном "авианосце", – цитирует ТАСС собеседника.

Источник уточнил, что для полетов применяют пять истребителей МиГ-29КР.

Отмечается, что на вооружении полка есть истребители МиГ-29КР/ КУБР и МиГ-29К/КУБ.

Собеседник добавил, что 100-й авиаполк в первый раз готовится на комплексе НИТКА, ранее там тренировались только пилоты самолетов Су-33 и Су-25УТГ 279-го отдельного корабельного истребительного авиаполка.

Отмечается, что самолеты обоих авиаполков участвовали в дальнем походе авианосца "Адмирал Кузнецов" к сирийским берегам, поход завершился в начале 2017 года.

В июле руководитель Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов сообщил, что новый многоцелевой авианосец для ВМФ России можно построить за 200 млрд рублей в течение пяти лет.


Алексей Дегтярев

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Сирия
Продукция
Адмирал Кузнецов
МиГ-29
МиГ-29К
НИТКА
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Су-33
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