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14.10.2019
Военно-промышленный курьер

Российские и китайские спецназовцы будут бороться с террористами

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Новосибирской области началось совместное российско-китайское антитеррористическое учение "Сотрудничество-2019" подразделений специального назначения ФСВНГ Российской Федерации и Народной вооруженной полиции Китая.

В церемонии открытия международных учений приняли участие командующий Сибирским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Виктор Стригунов, начальник Главного управления сил специального назначения Росгвардии генерал-лейтенант Игорь Семиляк, заместитель начальника разведывательной службы штаба Народной вооруженной полиции КНР полковник Лю Юй, сообщает пресс-служба ведомства.

Как заявил Виктор Стригунов, во время учений будут скоординированы усилия по борьбе с международным терроризмом и экстремизмом. "Взаимодействие на примере проводимых сегодня учений между силовыми ведомствами наших стран является гарантом стабильности и общественной безопасности граждан", – подчеркнул генерал-полковник Стригунов. 

В свою очередь, руководитель российско-китайского антитеррористического учения "Сотрудничество-2019" генерал-лейтенант Игорь Семиляк отметил, что в ходе учений спецназовцы двух стран отработают совместные действия по борьбе с международными террористическими группами на объектах инфраструктуры, в лесистой местности с использованием всех средств, имеющихся на вооружении в подразделениях спецназа. 

В ходе учений им предстоит отработать действия антитеррористической направленности, в том числе повысить слаженность органов управления войск национальной гвардии РФ и Народной вооруженной полиции КНР при организации и проведении специальных мероприятий. 

Российские и китайские спецназовцы выполнят учебные задачи, используя различное вооружение. На отдельных этапах учения будет применяться авиация и бронетехника. Также военнослужащие проведут поиск условных террористических групп на местности с применением дронов, будут действовать по вводным при обнаружении и разминировании "тайника с оружием" в лесу и досмотру базы условной вооруженной бандгруппы. 

На одном из ключевых этапов российско-китайского учения "Сотрудничество-2019" действия спецназовцев будут поддерживать транспортно-боевые вертолеты Ми-8, обеспечивая их десантирование в заданный район для обнаружения и обезвреживания террористической вооруженной группы.

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