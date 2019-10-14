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14.10.2019
Военное обозрение

На Украине анонсировали продолжение испытаний 155-мм САУ "Богдана"

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Украинская самоходная артиллерийская установка "Богдана" калибра 155-мм продолжит прохождение испытаний, приостановленных из-за отсутствия на Украине снарядов стандарта НАТО для данной установки. Об этом заявил председатель наблюдательного совета ПАО "Краматорский завод тяжелого станкостроения" Юрий Бондарь.

Источник изображения: https://www.ukrmilitary.com/

По словам Бондаря, изготовленный образец самоходной артиллерийской установки "Богдана" успешно прошел ходовые испытания и совершил несколько выстрелов в ходе огневых тестов. Однако, дальнейшие испытания САУ пришлось свернуть по причине отсутствия на Украине снарядов калибра 155-мм стандарта НАТО, под применение которых создана установка. В настоящее время проводится работа по поставке в страну соответствующих боеприпасов и после их получения тесты продолжаться.

На сегодняшний день проблема лишь в том, что в Украину не могут поставить натовские снаряды. В этом направлении идет работа, работает спецэкспортер, и, на мой взгляд, уже в октябре снаряды должны быть в Украине. Общий срок завершения работ – середина следующего года

- рассказал Бондарь.

Напомним, что САУ 2С22 "Богдана" или, вернее ее макет, была продемонстрирована на параде в честь дня независимости Украины 24 августа 2018 года, после чего упоминания о ней прекратились. Тогда заявлялось, что разработанная украинскими конструкторами первая (!) самоходная гаубица под снаряд НАТО калибра 155-мм "Богдана" способна поражать цели на расстоянии до 42 км, а активно-реактивным снарядом - до 50 км. Возимый боекомплект составляет 20 снарядов. На гаубице установлена автоматическая система заряжания и наведения.

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Страны
Украина
Проекты
NATO
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