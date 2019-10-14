Аргентина приобрела самолеты БПА P-3C "Орион" из состава ВМС США

ЦАМТО, 11 октября. Министр обороны Аргентины Оскар Агуад сообщил о закупке четырех самолетов БПА P-3C "Орион" из числа избыточных вооружений ВМС США для замены состоящих на вооружении устаревших P-3B.

По информации Jane's Defence Weekly, данное заявление было сделано в рамках конференции "Интересы Аргентины в юго-западной Атлантике". Хотя глава оборонного ведомства не раскрыл детали и сроки поставки, предполагается, что P-3C "Орион" будут переданы ВВС Аргентины к 2020 году. Покупка P-3C осуществляется в условиях обострения экономического кризиса в стране и объясняется тем, что противодействие незаконному рыболовству является одним из приоритетов правительства.

Как сообщал ЦАМТО, впервые о заинтересованности ВМС Аргентины в покупке самолетов P-3C стало известно в 2016 году. Тогда аргентинская делегация посетила военно-морскую базу "Уидби-Айленд" (шт.Вашингтон) для оценки состояния P-3C, которые планировалось в ближайшее время снять с вооружения после их замены новыми P-8 "Посейдон".

Ранее Минобороны Аргентины изучало возможность покупки от двух до четырех новых C-295 "Персудер", но из-за отсутствия средств приняло решение направить запрос МО США о закупке снятых с вооружения самолетов P-3C. 25 июня 2019 года в ходе визита в Аргентину командующий Южным командованием ВС США адмирал Крейг Фаллер заявил о возможности поставки самолетов P-3C, что позволило начать переговоры о получении четырех из них.

По данным Jane's Defence Weekly, на текущий момент ни один из шести P-3B, которые ВМС Аргентины приобрели из числа избыточных вооружений ВМС США в период 1997-1999 гг., не пригоден к полетам. Ранее аргентинская государственная авиастроительная компания FAdeA начала восстановление одного из самолетов, но остановила работы из-за недостатка финансирования. Поскольку стоимость восстановления P-3B оказалась слишком высокой, было признано целесообразным приобрести более новые самолеты, недавно снятые с вооружения ВМС США.