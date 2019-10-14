"Мы слишком долго зависели от США": Франция возрождает производство авиабомб

Франция пытается восстановить стратегически важное для себя производство корпусов для бомб. Последние годы в этой сфере Париж был полностью зависим от Вашингтона.

Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны Франции пытается задействовать местное предприятие Rafaut для того, чтобы восстановить свою стратегическую автономию в производстве корпусов для тяжелых авиабомб. Последнее на днях открыло новый завод, предназначенное для этих целей.

Компания SAMP (Socit des ateliers mcaniques de Pont-sur-Sambre) была единственной компанией военно-промышленного комплекса Франции, производящей бомбы для ВВС и военно-морской авиации. В 2011 году SAMP поставила последнюю партию из 1200 250-килограммовых бомб MK 82, которые были заказаны двумя годами ранее в рамках плана правительства Пятой республики по выводу экономики из кризиса.

Далее компания столкнулась с некоторыми трудностями, которые, возможно, помог бы решить новый контракт. Однако, как выяснилось, Минобороны посчитало сделанные запасы более чем достаточными. SAMP свернула производство, а в 2017 и вовсе закрылась. Однако прогнозы 2009-го года спасовали перед дальнейшей действительностью.

Источник изображения: topwar.ru

Вначале была операция в Ливии, потом последовала французская интервенция в Мали, далее – боевые действия в Ираке и Сирии. Как в Сирии, так и в Ираке, ВВС Франции (ВВС и военно-морская авиация) сбросили не менее 1600 бомб на позиции террористов Исламского государства (организация запрещена на территории Российской Федерации) в период с 2014 по 2016 год. В результате Париж оказался полностью зависим от поставок из Вашингтона, что подрывало стратегическую автономию Франции в этом вопросе.

"Мы слишком долго зависели от поставок из США", - отмечают военные лётчики.

Нам пришлось сделать закупки за рубежом, в Соединенных Штатах, поскольку у нас больше нет производственных мощностей. Это было необходимо для пополнения уровня запасов, который казался слишком низким.

- приводит слова тогдашнего заместителя начальника штаба ВВС генерала Жан Рондель французский ресурс Opex360.

Для успешного выполнения военных миссий вам нужна военная промышленность.

- заявил на одном из заседаний парламента генерал Андре Ланата, начальник штаба военно-воздушных сил. И его слова были услышаны. В ноябре 2016 года возглавлявший на тот момент министерство обороны Жан-Ив Ле Дриан заявил, что производство авиабомб будет восстановлено, поскольку этот шаг является "необходимым" для стратегической автономии.

Восстановление стратегической автономии

Выбор пал на растущую и развивающуюся компанию Rafaut, за последние годы в три раза увеличившую свой оборот. В октябре 2018 года фирма начал строительство нового ультрасовременного завода "4.0". Год спустя производство, потребовавшее инвестиций в 23 миллиона евро, было открыто военным министром Франции Флоранс Парли. Завод был построен благодаря контрактам минобороны и при поддержке региона О-де-Франс.

Industry 4.0 - это концепция, которая реорганизует промышленное производство, полагаясь на цифровые инструменты и информационные технологии. На заводе, количество работников которого всего 50 человек, производство будет максимально автоматизировано и роботизировано. Предприятие предназначено для проектирования и производства широкого ассортимента продукции, в первую очередь – авиабомб общего назначения типа MK81/ MK82/ MK83/ MK 84.

Корпуса бомб изготавливаются по бесшовной технологии. Главное управление вооружений уже уведомило о заключении контракта на разработку и производство корпусов для тяжелых авиабомб МК 83 (500 кг) и МК 84 (1 тонна).

Наличие у Франции технологий, позволяющих производить этот вид вооружений, чрезвычайно ценно. С этим контрактом наша стратегическая автономия значительно укрепилась.

- заявила министр обороны Пятой республики Флоранс Парли на церемонии открытия предприятия.