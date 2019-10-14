В США при испытаниях получил повреждение стелс-БПЛА XQ-58 Valkyrie

Прототип БПЛА XQ-58A Valkyrie, который должен стать беспилотным ведомым многофункциональных истребителей пятого поколения F-35, получил повреждения в ходе испытательного полета. Об этом сообщает портал Defence Blog.

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Компания Kratos Defense&Security Solutions заявила, что прототип ее перспективного малозаметного БПЛА XQ-58A Valkyrie успешно завершил третий испытательный полет. Однако позже утверждение Kratos было опровергнуто ВВС США.

Согласно информации, опубликованной Пентагоном, беспилотный летательный аппарат Valkyrie, совершивший посадку на испытательном полигоне Юма в штате Аризона, получил повреждения. Этому способствовали сильный боковой ветер и неисправность ряда систем самого БПЛА.

В ходе 90-минутного полета XQ-58A выполнил все поставленные задачи, заключавшиеся в прохождении 56 контрольных точек, а также две дополнительные, в конце миссии оставаясь с избытком топлива. Успешно завершив основную программу испытаний БПЛА направился в точку посадки. Парашют сработал штатно, однако своеобразные подушки безопасности, предназначенные для приземления беспилотного аппарата, сработали некорректно, вызвав его повреждение.

В тоже время в Пентагоне заявили, что это лётное испытание принесло немало пользы. Отмечено, что был получен большой объем ценных данных, и что даже из неудачи могут быть извлечены уроки.

В конечном счете, сбор информации является целью любого эксперимента, и мы довольны прогрессом программы.

- сказал генерал-майор Уильям Кули, командующий Исследовательской лабораторией ВВС Соединенных Штатов.

Утверждается, что "Валькирия" XQ-58A, как и все беспилотные летательные аппараты фирмы Kratos, предназначена для быстрого ремонта и повторного использования, если ущерб будет нанесен в ходе выполнения оперативных задач. Аппарат определен как полностью подлежащий ремонту. Запланированный ранее четвертый полет "Валькирии" будет отложен до завершения расследования обстоятельств происшествия.

Kratos XQ-58 Valkyrie является стелс-БПЛА (UCAV), спроектированный и изготовленный для программы ударных миссий с низкой себестоимостью (LCASD). БПЛА Valkyrie совершил свой первый успешный полет 5 марта 2019 года на испытательном полигоне Юма , штат Аризона.