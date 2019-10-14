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14.10.2019
Военное обозрение

Памятник погибшему экипажу аппарата АС-31 установили в Заполярье

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Памятник членам экипажа научно-исследовательского глубоководного аппарата АС-31, погибшим 1 июля в Баренцевом море, установили на территории 29-й отдельной бригады подводных лодок в населенном пункте Оленья Губа в Мурманской области (ЗАТО Александровск).

Источник изображения: Администрация ЗАТО Александровск

Как сообщается, памятник установлен на пирсе, на закрытой территории воинской части по инициативе военных без участия местных властей. Он представляет собой гранитную плиту, установленную на камне, к которому прислонен якорь. На плите размещена памятная надпись:

С этого причала 29 июня 2019 ушел в последний поход экипаж АС-31. 14 членов экипажа погибли смертью храбрых в Баренцевом море, исполнив воинский долг 1 июля 2019 года. Вечная память героям!

А настоящее время в населенном пункте проводятся мероприятия по увековечиванию памяти героя-подводника, капитана первого ранга Дениса Опарина. Его именем будет названа школа в поселке Оленья Губа, которую он заканчивал.

Как ранее сообщалось, 1 июля в Баренцевом море на борту глубоководного аппарата произошла авария, унесшая жизни 14 моряков-подводников. Основной ее причиной стал пожар в аккумуляторном отсеке. Четырем погибшим подводникам посмертно присвоено звание Героя России, остальных наградили орденами Мужества. Погибшие были похоронены на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга рядом с местом захоронения экипажа АПЛ "Курск".

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Страны
Россия
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