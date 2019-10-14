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14.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

США представят новое поколение боевых машин Stryker

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Источник изображения: army.mil

Американская компания General Dynamics собирается представить новый вариант боевой машины (БМ) семейства Stryker на съезде Ассоциации армии США в Вашингтоне.

Компания продемонстрирует новую версию БМ Stryker c 30-мм пушкой, удаленно управляемым вооружением и необитаемой турелью, а также новыми интегрированными системами управления, сообщает Defence Blog.

Также у новой версии машины улучшена трансмиссия и конструкция корпуса. Также значительно усовершенствована система безопасности, благодаря чему экипаж подвергается меньшему риску.

Отмечается, что БМ была создана для европейского театра боевых действий.

Ранее американское агентство по ядерным вооружениям и противодействию оружию массового поражения (USANCA) провело испытания БТР M1135 Stryker NBCRV с использованием ядерного облучения.



Наталья Ануфриева

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Stryker
Компании
General Dynamics
Проекты
Ядерный щит
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