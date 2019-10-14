США представят новое поколение боевых машин Stryker

Американская компания General Dynamics собирается представить новый вариант боевой машины (БМ) семейства Stryker на съезде Ассоциации армии США в Вашингтоне.

Компания продемонстрирует новую версию БМ Stryker c 30-мм пушкой, удаленно управляемым вооружением и необитаемой турелью, а также новыми интегрированными системами управления, сообщает Defence Blog.

Также у новой версии машины улучшена трансмиссия и конструкция корпуса. Также значительно усовершенствована система безопасности, благодаря чему экипаж подвергается меньшему риску.

Отмечается, что БМ была создана для европейского театра боевых действий.

Ранее американское агентство по ядерным вооружениям и противодействию оружию массового поражения (USANCA) провело испытания БТР M1135 Stryker NBCRV с использованием ядерного облучения.

Наталья Ануфриева