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14.10.2019
Военно-промышленный курьер

Китай работает над созданием "боевого НЛО"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Популярная в середине прошлого века концепция "летающий тарелки" нашла продолжение в Китае.

Государственная корпорация авиационной промышленности Китая (AVIC) презентовала свое видение "боевого НЛО", сообщает Warspot со ссылкой на портал thedrive.com.

Полноразмерный макет летательного аппарата, классифицируемого как боевой вертолет, презентовали под названием "Супервеликая белая акула". По словам разработчиков, такая конструкция обеспечит высокую скорость полета с возможностью вертикального взлета.

Летательный аппарат имеет круглую форму диаметром 7,6 м, его масса составляет 3,5 т (полная взлётная — 6 т). По замыслу проектировщиков, "боевое НЛО" сможет подниматься на высоту до 6 км и развивать скорость 650 км/ч. О вооружении вертолета необычной компоновки пока умалчивается, но в описании "Супер великой белой акулы" в качестве "конкурентов" упоминаются такие модели, как AH-64 Apache и Ка-52.

Разработки "летающих тарелок" ведутся с середины ХХ века, но ни одна из них не продвинулась дальше опытного прототипа.

Фото: макет летательного аппарата "Супервеликая белая акула" (twitter.com/alert5)

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
AH-64
Ка-52
Компании
AVIC
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