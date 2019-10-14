Израиль не бросит курдов "на произвол судьбы"

Десятки офицеров запаса Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подписали петицию в соцсети Facebook, призывающую власти еврейского государства оказать помощь курдам Сирии, которые в настоящее время противостоят вторжению турецких войск на северо-восток арабской республики. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

"Мы, как израильтяне и как евреи, не можем стоять в стороне, когда у нас на глазах целый народ брошен своими союзниками и оказался без защиты, - говорится в петиции, организованной майором ЦАХАЛа Яиром Финком. - Мы хорошо помним и пролитую кровь нашего народа, и что случается, когда страны всего мира бросают какой-то народ на произвол судьбы".

Петиция адресована премьер-министру Биньямину Нетаньяху, который исполняет функции министра обороны страны, а также начальнику Генштаба ВС Израиля Авиву Кохави.

Авторы петиции предлагают, чтобы Израиль предоставил сирийским курдам продовольствие, одежду, лекарства, разведданные и какую-либо военную помощь.

ВС Турции начали "антитеррористическую" операцию в районах Сирии к востоку от реки Евфрат. О начале операции объявил президент Турции Реджеп Эрдоган. По его словам, она направлена против "террористических организаций" - Рабочей партии Курдистана (РПК) и "Отрядов народной самообороны" (YPG, ополчение сирийских курдов), говорит Eadaily.