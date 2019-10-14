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14.10.2019
Российская газета

Нигерия получила от России шесть вертолетов Ми-35М

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Источник изображения: rg.ru

Военно-воздушные силы Нигерии получили из России шесть транспортно-боевых вертолетов Ми-35М.

"У нас есть контракт на закупку 12 вертолетов Ми-35, шесть из которых уже были поставлены. На вопрос, когда будут поставлены остальные шесть, лучше ответит наш министр обороны", - заявил РИА Новости посол Нигерии в России Стив Дэвис Угба.

Дипломат также отметил, что африканская страна заинтересована в поставках российского оружия.

"Но хочу подчеркнуть - без российской помощи, без российской техники борьба с террористами в моей стране будет сталкиваться с очень большими вызовами. Мы заинтересованы в том, чтобы это оборудование было закуплено и поставлено в срок", -  сказал он.

Отметим, что вертолеты Ми-35М пользуются большой популярностью среди иностранных военных. В августе министр обороны Сербии Александр Вулин, в ходе визита в Ростов-на-Дону, назвал Ми-35М одним из лучших и самых современных вертолетов в мире. Дело в том, что Ми-35М является единственным в мире боевым вертолетом, способным помимо эффективного решения огневых задач перевозить до восьми солдат с вооружением. В случае необходимости в грузовой кабине могут разместиться санитар и двое раненных. Всего вертолет может перевозить до 1500 килограммов боеприпасов или других грузов внутри кабины, а также до 2400 килограммов грузов.

Кроме того, в фюзеляже машины возможна установка на турели бортового пулемета "Корд". Ми-35М вооружен подвижной двухствольной 23-мм пушкой, противотанковыми ракетами "Атака", неуправляемыми 80-мм и 122-мм реактивными снарядами, а также авиабомбами.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Атака
Корд
Ми-35
Ми-35М
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