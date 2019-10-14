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14.10.2019
Российская газета

Туда не ходи: новейшим F-15EX посоветовали избегать ПВО РФ и Китая

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Источник изображения: U.S.Air Force/Wikimedia.org

Несмотря на стелс-покрытие и другие технологичные усовершенствования, новейшая версия тяжелого истребителя ВВС США F-15EX останется уязвимой для систем ПВО России и Китая. К такому выводу пришли эксперты американского военно-политического портала The National Interest, анализируя шансы самолета в его борьбе с F-35 за средства военного бюджета.

У F-15 Eagle две основные задачи. В мирное время истребители патрулируют воздушные границы США, перехватывают и сопровождают вблизи от них военные самолеты других стран. В случае войны F-15 предстоит завоевывать господство в воздухе - то есть сражаться с истребителями противника. Те же задачи стоят перед российскими самолетами семейства Су-27/30/35. Про исход гипотетической схватки между F-15 и Су-35 мы уже писали: несмотря на более мощный радар, американский истребитель вряд ли сможет одолеть российского коллегу на длинной дистанции, поскольку тот гораздо лучше оснащен в плане радиоэлектронного подавления и спокойно может "отводить глаза" выпущенным в него ракетам класса "воздух-воздух", а при необходимости и уворачиваться от них. В ближнем бою шансов на победу у американца еще меньше: двигатели Су-30 и Су-35 имеет управляемый вектор тяги, что делает самолеты сверхманевренными. А оптоэлектронная система поиска целей невосприимчива к стелс-технологиям.

Однако в борьбе за деньги Пентагона создатели F-15EX пытаются представить его достойным конкурентом многоцелевому F-35. Дескать, обновленный Eagle может работать и в первый день войны, выжигая ПВО противника, а после завершения этой работы вернуться к основному занятию - зачистке неба. F-35, как известно, в небе не боец - при встрече с серьезным противником пилотам "невидимок" рекомендовано в бой не вступать, а уходить под защиту тяжелых истребителей F-22 или тех же F-15.

Однако малая радиолокационная заметность, которой, как утверждают в McDonnell Douglas, оснастили F-15EX, вовсе не означает, что самолет не видно на радарах ПВО. В лучшем случае поглощающее радиоволны покрытие и другие ухищрения сокращает дистанцию, с которой по истребителю может быть выпущена зенитная ракета. В худшем - если противник использует РЛС нестандартного диапазона или бистатические радары, - стелс-технологии не работают вовсе.

Россия, Китай и покупатели их оружия наполняют мир мощными зенитными системами, способными сбивать F-15EX на расстоянии до 200 километров и более. Чтобы выжить, истребителям приходится играть в сложные "кошки-мышки": используя для прикрытия самолеты электронной маскировки и пытаясь поразить радары ПВО дальними ракетами без захода в зону ответного огня. Это трудная, опасная и долгая работа без гарантии успеха. А о массовом применении истребителей в начале войны - как это было во время "Бури в пустыне", не может быть и речи, констатирует издание.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-15
F-22
F-35
Су-27
Су-30
Су-35
Компании
MD Helicopters
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