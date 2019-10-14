Власти Японии усомнились в защите страны от "Искандеров"

Министр обороны Японии Таро Коно ушел от ответа на вопрос, смогут ли американские системы ПВО Patriot и Aegis перехватить российские ракеты "Искандер".

- Разглашение технических подробностей систем противоракетной обороны нашей страны навредит их способностям, - заявил Коно на парламентских слушаниях, отвечая на вопрос бывшего главы МИД Японии Сейдзи Маэхара. Слова чиновника приводит ТАСС.

После этого Маэхара взял слово и заявил, что сам ответит на свой вопрос: "Нет, SM-3 с "Искандерами" не справятся". Он также выразил уверенность, что для противоракетной обороны Японии нет разницы между морской системой ПРО Aegis и ее наземным вариантом Aegis Ashore, поскольку обе используют ракету-перехватчик SM-3. Таро Коно вновь уклонился от комментария под тем же предлогом.

Противоракетная оборона Японии организована в два эшелона. За перехват ракет на большом расстоянии отвечает система Aegis, развернутая на кораблях ВМС США и Японии. По данным разработчиков, она способна сбить баллистическую ракету на среднем участке траектории. Для уничтожения ракет на заключительном этапе полета планируется использовать наземные зенитные комплексы Patriot. В 2017 году парламент страны одобрил размещение в префектурах Акита и Ямагути двух комплексов Aegis Ashore, что вызвало озабоченность России и Китая. Покупка американских систем ПРО обойдется Японии в 2,4 миллиарда долларов, при этом в Минобороны признали, что расходы могут возрасти.

Испытания перехватчиков SM-3 показали, что они способны сбить баллистическую ракету в идеальных условиях: когда та летит по неизменной траектории и не ставит помех. Однако боеприпас "Искандера" движется очень быстро, непредсказуемо маневрирует, а на подлете к цели глушит радары противника помехами. Что до систем ПВО Patriot, то они крупно опростоволосились в Саудовской Аравии, не заметив атаку баллистических ракет на нефтеперерабатывающий завод.

Антон Валагин