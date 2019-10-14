Пакистан на своих мощностях завершил капремонт первого самолета JF-17 "Тандер"

ЦАМТО, 11 октября. В ходе церемонии, состоявшейся на предприятии Pakistan Aeronautical Complex (PAC) в Камре, был продемонстрирован первый легкий боевой самолет JF-17 "Тандер", прошедший капремонт в Пакистане.

Как отмечается, самостоятельный капремонт самолета был выполнен почти через 10 лет после того, как первый JF-17, совместно разработанный Китаем и Пакистаном, сошел с производственной линии.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, в мероприятии принял участие начальник штаба ВВС Пакистана маршал авиации Муджахид Анвар Хан. Работы по техническому обслуживанию и ремонту JF-17 ведутся с 2017 года.

По заявлению источника Jane's, капитальный ремонт самолетов китайского производства различных типов проводится в Пакистане в течение последних нескольких десятилетий, поэтому на базе авиаремонтного предприятия Aircraft Repair Factory (ARF) было решено создать собственный ремонтный комплекс и для JF-17. Порядок проведения капитального ремонта был разработан в Пакистане, но для сертификации его китайской стороной в 2017 году два самолета были отправлены в Китай на предприятие Changsha 5712 Aircraft Industry Co, входящее в состав корпорации AVIC (Aviation Industry Corporation of China). Одновременно предприятие ARF приступило к работам над двумя JF-17 в Пакистане.

Два самолета, прошедшие капитальный ремонт в Китае, были возвращены на предприятие PAC в Камре к апрелю этого года, когда ARF уже начало работы над третьим самолетом. В целом в 2019 году на заводе планируется провести капитальный ремонт пяти самолетов, а в следующем году будет открыт новый цех, который позволит провести в 2020 году капитальный ремонт 20 самолетов.

ВВС Пакистана стремятся увеличить среднее время между капитальными ремонтами JF-17 с восьми лет или 1000 часов (в зависимости от того, что наступит раньше) до десяти лет или 1000 часов. ARF также проводит некоторые модификации структурных элементов JF-17 на основании результатов, полученных на испытательном стенде в Чэнду.

Руководство ВВС Пакистана намерено максимально перенести работы по обслуживанию и ремонту техники на территорию своей страны и капитальный ремонт JF-17 является еще одним свидетельством приверженности данной стратегии. Это не только гарантирует проведение работ в более сжатые сроки без необходимости отправки самолетов за границу, но и экономит иностранную валюту.

Еще одним доказательством данного курса является намерение приступить до конца года на базе 102-го авиационного инженерного центра на авиабазе "Фейсал" к ремонту авиадвигателей РД-93 самолетов JF-17. Как сообщил Jane's один из офицеров ВВС Пакистана, это очень сложная задача.