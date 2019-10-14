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14.10.2019
ТАСС

Путин: Россия быстро создаст ответные технологии, если США милитаризируют космос

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При этом президент назвал чрезвычайно опасным сам факт размещения каких-то боевых комплексов в космическом околоземном пространстве

АШХАБАД, 11 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин весьма обеспокоен планами США по размещению военных технологий в космосе, но заверяет, что РФ примет ответные меры.

"Такое отношение к вопросам безопасности - я бы сказал, как минимум, не буду употреблять крепких выражений - не радует", - заявил глава российского государства на саммите СНГ. Путин описал чрезвычайно опасную тенденцию: "Есть определенные заделы у американской стороны, это касается многоразовых космических аппаратов - "шаттлов". Они дают определенные возможности и преимущества в военной сфере, если милитаризируют космос".

Президент заверил, что в ответ "все это будет нивелировано, и Россия достаточно быстро приобретет такие [же] компетенции".

"Просто сам факт размещения каких-то боевых комплексов в космическом околоземном пространстве чрезвычайно опасен, еще хуже, чем ракеты средней дальности в Европе, еще больше ухудшат ситуацию в сфере безопасности в мире", - уверен российский лидер. Путин пояснил: "Ведь дело может дойти до того, что над головой каждого государства будут висеть какие-то ударные комплексы. Подлетное время до соответствующих объектов поражения составит 5, 7, 8 минут. А управлять этими системами непросто в космическом пространстве. Возможны технологические сбои, все, что угодно".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
США
Туркменистан
Персоны
Путин Владимир
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