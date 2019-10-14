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14.10.2019
Известия.ru

Под Самарой снайперы отработали действия в условиях города

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Источник изображения: iz.ru

В Самарской области снайперы Центрального военного округа отработали тактику действий в городских условиях. Парами и группами учились скрытно перемещаться, занимать выгодные позиции в полуразрушенных домах. Военные поражали условные цели на расстояниях до 900 м. В учениях использовали 9-миллиметровые бесшумные снайперские винтовки ВСС-М.

В Самарской области снайперы Центрального военного округа отработали тактику действий в городских условиях. Парами и группами учились скрытно перемещаться, занимать выгодные позиции в полуразрушенных домах. Военные поражали условные цели на расстояниях до 900 м. В учениях использовали 9-миллиметровые бесшумные снайперские винтовки ВСС-М.


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