Под Самарой снайперы отработали действия в условиях города
Источник изображения: iz.ru
В Самарской области снайперы Центрального военного округа отработали тактику действий в городских условиях. Парами и группами учились скрытно перемещаться, занимать выгодные позиции в полуразрушенных домах. Военные поражали условные цели на расстояниях до 900 м. В учениях использовали 9-миллиметровые бесшумные снайперские винтовки ВСС-М.
В Самарской области снайперы Центрального военного округа отработали тактику действий в городских условиях. Парами и группами учились скрытно перемещаться, занимать выгодные позиции в полуразрушенных домах. Военные поражали условные цели на расстояниях до 900 м. В учениях использовали 9-миллиметровые бесшумные снайперские винтовки ВСС-М.
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