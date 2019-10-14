Под Самарой снайперы отработали действия в условиях города

В Самарской области снайперы Центрального военного округа отработали тактику действий в городских условиях. Парами и группами учились скрытно перемещаться, занимать выгодные позиции в полуразрушенных домах. Военные поражали условные цели на расстояниях до 900 м. В учениях использовали 9-миллиметровые бесшумные снайперские винтовки ВСС-М.

В Самарской области снайперы Центрального военного округа отработали тактику действий в городских условиях. Парами и группами учились скрытно перемещаться, занимать выгодные позиции в полуразрушенных домах. Военные поражали условные цели на расстояниях до 900 м. В учениях использовали 9-миллиметровые бесшумные снайперские винтовки ВСС-М.