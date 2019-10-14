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14.10.2019
Интерфакс-АВН

Путин заявил о риске гонки вооружений из-за неопределенности с СНВ

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Путин В. В.
Путин В. В.
Источник изображения: Путин В. В.Фото с сайта президента РФ

Ашхабад. 11 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Неопределенность вокруг продления договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) подталкивает к разворачиванию гонки вооружений, сказал президент РФ Владимир Путин.

"Сохраняется неопределенность и вокруг судьбы истекающего в феврале 2021 года Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, так называемый Договор СНВ-3. До сих пор администрация США не определилась, что она собирается с этим делать", - заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ.

Насколько понимают в Москве, продолжил он, "внутри администрации идут споры, кто-то говорит, что нужно продлить, кто-то считает, что США не должны себя связывать по рукам и ногам этими ограничениями".

"Это создает тоже элемент неопределенности и подталкивает разворачивающуюся гонку вооружений", - сказал Путин.

Это, подчеркнул он, "очень плохо".

Действие СНВ-3 завершится в 2021 году. Россия и США могут договориться о его продлении на пять лет.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
США
Туркменистан
Персоны
Путин Владимир
Проекты
СНВ-3
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